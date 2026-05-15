Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Как сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, Украине передали 528 тел погибших, России — 41.

При этом ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники писали, что Украине будут переданы 526 тел. Кадры обмена опубликовал «Коммерсантъ».

В предыдущий раз Москва и Киев обменялись телами погибших 9 апреля: тогда Украине передали 1 тыс. тел погибших, а России — 35. До этого подобный обмен прошел в конце января: Москва передала Киеву 1 тыс. тел, взамен получив 38 погибших.

Кроме того, 15 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205». В Минобороны РФ сообщили, что в качестве посредника выступили ОАЭ.

В начале марта Россия и Украина провели самый масштабный обмен в 2026 году по формуле «500 на 500» в два этапа: 5 марта стороны передали друг другу по 200 человек, 6 марта — еще по 300 военных.

8 мая, объявляя о трехдневном перемирии между сторонами, президент США Дональд Трамп заявил, что оно будет включать обмен пленными в формате «1000 на 1000». Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что РФ согласна поддержать инициативу американского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал, что гарантии проведения обмена взяла на себя американская сторона, и поблагодарил Трампа и его команду за «результативное дипломатическое участие».