Объединённые Арабские Эмираты ускорят строительство нового нефтепровода, чтобы удвоить свои экспортные мощности через Фуджейру к 2027 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-офис правительства в Абу-Даби. Это будет еще одна альтернатива Ормузскому проливу, который был заблокирован Ираном на фоне американо-израильских бомбардировок.

Как передает агентство, наследный принц Абу-Даби Халид бин Мохамед Аль Нахайян поручил Национальной нефтяной компании эмирата ADNOC ускорить реализацию нового трубопровода «Запад — Восток», который находится в стадии строительства. Как ожидается, его эксплуатация начнется в 2027 году.

Действующий трубопровод ADCOP (Хабшан-Фуджейра) способен прокачивать до 1,8 млн баррелей сырой нефти в день. В нынешних условиях это главная возможность для ОАЭ «максимизировать прямой экспорт с побережья Оманского залива».

ОАЭ и Саудовская Аравия — единственные производители энергоносителей из региона Персидского залива, которые имеют трубопроводы и экспортируют через них нефть за пределы Ормузского пролива.

Как писал RTVI, нефтепровод «Восток — Запад» Саудовской Аравии был построен в 1980-х во время ирано-иракской войны. Уже тогда власти королевства предполагали, что Ормуз может быть перекрыт, и позаботились о создании альтернативы. Сейчас по трубопроводу протяженностью 1,2 тыс. км поставляется 7 млн баррелей в сутки. Маршрут пролегает от Персидского залива до города Янбу на берегу Красного моря.

FT сообщала, что Эр-Рияд также рассматривает возможность расширения трубопровода, чтобы через него можно было прокачивать 10,2 млн баррелей в сутки. Прокладка еще одной ветки может составить примерно $5 млрд.

Ормузский пролив — узкий водный путь между Ираном и Оманом — был фактически закрыт Тегераном в ответ на военную кампанию со стороны США и Израиля, которая началась 28 февраля. Иранцы перекрыли около пятой части мировых поставок нефти, идущей на азиатские и другие рынки.

Такие страны, как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн, практически полностью зависят от судоходства в Ормузе.