Президент России Владимир Путин 4 июня провел встречу с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава государства высказался о ситуации на Украине, а также отношениях с Китаем и Индией.

Об Украине

По словам российского лидера, в ходе последнего применения «Орешка» на Украине Россия хотела увидеть результат атаки, поэтому «ударили туда, где было удобно». По его словам, это было не боевое, а испытательное применение, и удар был нанесен по «сараю», чтобы посмотреть, как легли блоки, — это нужно для будущего применения оружия.

«Если уж по-честному, открою вам большую-большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно. Посмотреть результаты [для будущего применения оружия]. <…> Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение “Орешника” по целям, в том числе в районе городской застройки», — заявил он.

По словам Путина, у Украины, в отличие от России, нет систем ПВО и гиперзвуковых ракет, а украинская армия, добавил президент, не хочет сражаться. «Насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет», — сказал он.

По его словам, каждый месяц из рядов ВСУ дезертирует около 20 тыс. человек, а сами проблемы армии ведут к утрате Украиной территорий.

Кроме того, Путин рассказал, что за последнее время российская армия взяла под контроль более 2,4 тыс. кв. км территории, всю территорию ЛНР, более 80% территории ДНР и 80% территории Запорожской области. Он подчеркнул, что «совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже меньше 15% (ДНР)», — сказал Путин.

На вопрос о том, стремится ли Москва установить контроль над всем Донбассом или готова заключить «сделку» по Украине, президент ответил, что одно другому не противоречит.

«Во-первых, одно другого не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить “сделку” — не противоречит друг другу», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва готова и хочет договориться с Киевом «мирными средствами»: «Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже».

«Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — отметил он.

Путин подчеркнул, что теперь «нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — заключил он.

Об Армении

Путин заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, какой путь та выберет. По его словам, у Москвы только одна просьба к Еревану — поскорее определиться с направлением своей интеграции и как можно быстрее провести референдум по ЕС.

Глава государства напомнил, что именно по просьбе Еревана Россия когда-то настаивала на присоединении Армении к ЕАЭС.

«Мы сохраним нормальные отношения с Арменией. По какому бы пути она ни приняла решение идти. <…> Это право каждой суверенной страны — выбирать приоритетные, как они полагают, ценные стандарты и партнеров», — отметил он. Президент добавил, что в будущем хотел бы совпадения стандартов ЕАЭС и ЕС.

О Китае

Путин отметил, что Россия и Китай развивают отношения по всем направлениям — в том числе в военной и военно-технической сферах, и это не новость. «Мы всегда сотрудничали, и не в последние пять лет, в военной области и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше», — сказал глава государства.

«Ничего нового в этом смысле не произошло, это традиция наших отношений, и в военной, и в военно-технической сферах. Мы думаем вместе над разработками в этой сфере», — добавил он.

Путин также подчеркнул, что военное сотрудничество двух стран не связано с текущими событиями — ни на украинском направлении, ни на Ближнем Востоке. Отдельно он упомянул энергетику, выразив уверенность в скором прорыве на переговорах.

«Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», — сказал Путин.

Напомним, в мае президент совершил государственный визит в КНР. После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер провел переговоры с председателем совета директоров CNPC. Стороны на протяжении нескольких лет обсуждают строительство газопровода «Сила Сибири 2» мощностью 50 млрд кубометров в год.

Об Индии

Россия воспринимает Индию как одного из ключевых стратегических партнеров и намерена развивать сотрудничество в самых разных сферах, рассказал российский лидер. «Это особо привилегированное стратегическое партнерство», — сказал Путин, характеризуя отношения двух стран.

Президент выразил уверенность в том, что Москва сможет договориться и с Дели, и с Вашингтоном.

«Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но, мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра (Нарендру) Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно», — подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что Россия ожидает совместных проектов с Индией в сфере мирного атома. «Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером», — заявил российский лидер.