Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отказался отвечать журналистке республиканского издания Newsmaker, которая начала задавать ему вопрос на русском языке. При этом в резюме министра указано, что он владеет русским.

На пресс-конференции 12 августа Носатый перебил журналистку, которая обратилась к нему по-русски, и заявил, что не понимает ее.

После того, как девушка перешла на румынский, Носатый улыбнулся и кивнул ей, а затем поблагодарил за то, что она «очень хорошо» говорит на государственном языке.

В декабре 2024 года Носатый, сославшись на плохое знание русского языка, не стал отвечать на вопрос экс-депутата парламента от оппозиционного «Блока коммунистов и социалистов» Федора Гагауза. Тогда на сессии обсуждалась национальная стратегия обороны и гипотетический конфликт с Россией.

Гагауз спросил, как Молдова намерена «противостоять второй по мощи армии в мире», если рассчитывает за 10 лет достичь лишь 134-й строчки в мировом рейтинге военной силы. Носатый в ответ заявил, что ему нужен перевод.

Согласно резюме главы Минобороны, опубликованному на сайте молдавского правительства, Носатый, помимо родного румынского языка, владеет английским и русским. В 1990-х годах он учился в общевойсковом училище в Одессе, а затем преподавал в военном колледже в Кишиневе. Молдавские СМИ отмечают, что в обоих заведениях в то время использовался русский язык.

Русский язык не имеет статус государственного в Молдове. В мае 2026 года парламент страны принял в первом чтении проект кодекса, согласно которому законодательные акты больше не будут представляться на русском языке и сопровождаться русским переводом, как это практикуется сейчас.