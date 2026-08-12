Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «полной чушью» заявления о том, что он сорвал заключение мира между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. Об этом он заявил в подкасте аналитика CBS News Аарона Маклина «Школа войны» (School of War).

По словам Джонсона, «некоторые люди», в том числе в Кремле, обвиняют его в том, что своей поездкой в Киев в апреле 2022-го он «испортил обстановку и сделал невозможным заключение мирного соглашения».

«Это полная и абсолютная чушь. Ни один европейский лидер, ни один западный лидер не мог бы остановить украинцев в борьбе за свою страну. Этого просто не могло произойти», — заявил британский экс-премьер.

По версии Джонсона, после отступления российской армии из-под Киева он выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому на случай, если Киев решит продолжать военные действия.

«Я хотел сказать Владимиру Зеленскому лишь одно: слушай, я не могу быть бóльшим украинцем, чем сами украинцы. Но если ты хочешь продолжать борьбу, мы будем с тобой. Вот и все, что я сказал», — утверждает Джонсон.

Он добавил, что у него был «твердый мандат» от правительства и парламента Великобритании на подобное заявление. По словам Джонсона, «позиция британского народа остается таковой».

Экс-премьер также высказался о вкладе США в поддержку Киева, заявив, что без американской помощи, особенно в области разведки и связи, «Украина сегодня не была бы независимой страной».

Кроме того, Джонсон поддержал законопроект покойного сенатора США Линдси Грэма об ужесточении санкций против России, назвав его «многообещающим». По мнению политика, предлагаемые документом 100-процентные пошлины в отношении пяти ключевых стран-покупателей российских нефти и газа «должны серьезно ударить» по Москве.

Джонсон сравнил законопроект с «огромной дубинкой», с помощью которой президент США Дональд Трамп, как считает экс-премьер, может оказать «мощное воздействие на Кремль».

Стамбульские соглашения

В ноябре 2023 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины и участник переговорного процесса в Стамбуле Давид Арахамия рассказал, что Борис Джонсон во время визита в Киев вскоре после начала конфликта убедил Зеленского не подписывать мирное соглашение с Россией и продолжать боевые действия.

Позже нардеп обвинил российскую сторону в «намеренном искажении» своих слов и пояснил, что Джонсон лишь давал советы, но не запрещал Украине ничего подписывать.

Президент России Владимир Путин, говоря о Стамбульских соглашениях, говорил, что Киев «выбросил в помойку» все договоренности, и упоминал в этом контексте Бориса Джонсона.

Сам Джонсон отрицал свое вмешательство в мирный процесс, при этом он признал, что его отношение к мирной сделке на предлагавшихся условиях было негативным.

Посол Великобритании в России Найджел Кейси в интервью RTVI назвал нарративы о срыве Джонсоном мирной сделки «намеренно созданным мифом российской пропаганды». Дипломат заявил, что Украина «не является чьей-либо марионеткой» и принимает суверенные решения.