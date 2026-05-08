Если бы во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон или какой-либо другой европейский политик мог вмешаться в подписание соглашения между Москвой и Киевом, это означало бы отрицание суверенитета Украины. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Великобритании в России Найджел Кейси, комментируя роль Джонсона в срыве Стамбульских соглашений.

«Этот вопрос, опять же, основывается на очередном намеренно созданном мифе российской пропаганды. Украина — суверенное государство со своим суверенным правительством. Она не является чьей-либо марионеткой. И она принимает собственные суверенные решения — это относится и к Стамбульским переговорам 2022 года», — отметил глава британской дипмиссии.

По словам Найджела Кейси, на момент переговоров «не было никакого согласованного документа; были разные проекты, которые обсуждались переговорщиками, но президент Зеленский не подписал ни одного из них».

«Между двумя правительствами никогда не было достигнуто соглашения, которое мы или кто-либо другой мог бы заблокировать, — а это было бы в принципе невозможно. Если бы Украина пришла к соглашению с Россией, она имела бы полную свободу реализовать его. Мысль о том, что Борис Джонсон или какой-то другой европейский лидер мог прийти и сказать: «да», «нет» или «быть может», — это просто отрицание украинского суверенитета», — считает посол Великобритании.

В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде, возгавлявший переговорную группу Украины, Давид Арахамия рассказал, что весной 2022-го именно Борис Джонсон убедил Владимира Зеленского не подписывать мирное соглашение с Россией. «Давайте будем просто воевать», — процитировал Арахамия британского премьера.

Позже сам Джонсон заявил о своей непричастности к срыву российско-украинских переговоров, назвав это «полным бредом» и «российской пропагандой». В своих мемуарах «Unleashed» экс-премьер отметил, что ездил в Киев не для того, чтобы сорвать сделку, а чтобы выразить поддержку Зеленскому. При этом он признает, что не скрывал негативного отношения к сделке на предлагавшихся условиях.

Сам Арахамия впоследствии заявил в интервью The Times, что российская сторона «намеренно исказила его слова», посольку Борис Джонсон просто давал советы, но не запрещал украинской стороне ничего подписывать.