Население Японии за последние пять лет сократилось на 3,09 млн человек, до 123 млн. Такие данные содержатся в предварительных результатах переписи населения, опубликованных МВД Японии, сообщает японский портал 47news.

Из опубликованных сведений следует, что численность населения Японии по состоянию на 1 октября 2025 года составила 123 049 524 человека, что на 2,5% меньше показателя 2020 года. Это крупнейшее сокращение в абсолютном выражении за всю историю ведения такой статистики в стране.

Численность населения выросла только в Токио (+1,4%) и на Окинаве (+0,1%). Во всех остальных регионах наблюдается снижение показателя.

Снижение численности населения Японии фиксируется уже третью перепись подряд, начиная с 2015 года. Как указывают власти, такая тенденция вызвана естественной убылью населения — смертность устойчиво превышает рождаемость на фоне старения общества и падения рождаемости.

По данным японского МВД, в 2025 году в Японии родилось около 706 тыс. детей — на 2,1% меньше, чем в годом ранее. В 2024-м естественная убыль населения в стране превысила 900 тыс. человек.

По прогнозам экспертов, к 2053 году население Японии сократится до 100 млн человек, а к 2065-му — до 88 млн. Более трети (38%) из них будут составлять люди старше 60 лет.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал падение рождаемости “лучшей мировой новостью”. В своей колонке для Daily Mail он призвал европейские правительства не вмешиваться в вопросы рождаемости и отказаться от программ ее стимулирования. Британский экс-премьер выразил мнение, что снижение рождаемости стоит рассматривать не в качестве кризиса, а как позитивный глобальный тренд, указав, что речь идет о естественной «саморегулируемости» численности населения.

«Это не демографический обвал… Это первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум может подходить к концу», — написал Джонсон.

Он также раскритиковал призывы политиков увеличивать рождаемость, назвав их неэффективными. Как считает Джонсон, правительства должны сосредоточиться не на демографии, а на развитии экономики, инфраструктуры и повышении качества жизни.