Резкий спад рождаемости по всему миру в последние годы связан с широким использованием смартфонов и соцсетей. Такой вывод делает The Financial Times (FT) на основе недавних исследований и собственного анализа данных — от статистики численности населения до поисковых запросов Google.

Более чем в двух третях стран среднее число детей на одну женщину упало ниже коэффициента воспроизводства (2,1), необходимого для сохранения стабильной численности населения без учета миграции, пишет издание. В 66 странах этот показатель ближе к единице, чем к двойке. В некоторых государствах самая распространенная ситуация — ноль детей на женщину.

И темпы, и масштабы снижения рождаемости превосходят ожидания. Пять лет назад ООН прогнозировала, что в 2023 году в Южной Корее родится 350 тысяч детей. Реальная цифра оказалась на 50% ниже — 230 тысяч.

Хотя страны с высоким и средним уровнем дохода борются с демографическим спадом уже более полувека, за последние 10 лет явление резко ускорилось, пишет FT.

Еще недавно снижение рождаемости было проблемой в основном богатых стран, но теперь это касается почти всего мира. В 2023 году уровень рождаемости в Мексике впервые упал ниже, чем в США. Затем то же самое произошло в Бразилии, Тунисе, Иране и Шри-Ланке. Страны с низким и средним уровнем дохода теперь стареют, не успев разбогатеть.

Старение населения приводит к сокращению рабочей силы, тормозит рост производительности труда и уровня жизни. Есть мнение, что сокращение численности населения поможет справиться с изменением климата. Однако прошлогоднее исследование, на которое ссылается FT, показало, что низкая рождаемость окажет в лучшем случае незначительное влияние на выбросы в ближайшие десятилетия.

Миф о карьеристках

Издание отмечает, что большинство молодых мужчин и женщин говорят в опросах о желании иметь в среднем двух детей, однако в реальности происходит разрыв между желаемым и действительным.

В предыдущие десятилетия уровень рождаемости в мире снижался из-за того, что в семьях было меньше детей. Сейчас главная причина в том, что стало меньше семей.

Еще одно демографическое исследование, приведенное в статье, показывает, что в США и большинстве стран с высоким уровнем дохода число рожденных детей стабильно или растет. Однако доля женщин, у которых есть дети, резко сократилась за последние 15 лет.

Вопреки стереотипам, это связано не с тем, что женщины выбирают карьеру, а состоятельные пары сознательно не хотят детей, пишет FT. Во многих странах снижение рождаемости и числа пар наблюдается гораздо более резко среди людей с самыми низкими доходами и уровнем образования.

При этом доля выпускников университетов, создающих семьи с детьми, остается стабильной и в некоторых случаях даже растет.

Государственные пособия не помогают остановить тенденцию. С 1980-х годов развитые страны утроили реальные подушевые расходы на различные меры поддержки семей с детьми, но рождаемость все равно снизилась с 1,85 до 1,53 ребенка на женщину.

Экономические трудности — не объяснение

В богатых странах, включая США и Великобританию, серьезным препятствием для создания семей в последние десятилетия была недоступность жилья. Согласно анализу FT, до половины снижения уровня рождаемости в этих странах с 1990-х годов можно объяснить уменьшением числа собственников жилья и ростом доли молодых людей, живущих с родителями.

Однако только этим нельзя объяснить резкий спад рождаемости в последние годы и его глобальный масштаб, пишет газета. Например, в странах Северной Европы рождаемость упала, несмотря на экономическую стабильность и рост числа молодых людей, живущих отдельно.

Изменилась историческая норма: многие пары, которые начинают жить вместе, впоследствии распадаются, не успев завести детей, отмечает FT.

Другие экономические факторы тоже не объясняют мировой спад рождаемости. Он произошел в странах как сильно пострадавших, так и почти не пострадавших от мирового финансового кризиса; как в медленно растущей Западной Европе, так и в быстрорастущих странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Ухудшение экономического положения молодежи, а также разрыв в уровне образования и заработка между юношами и девушками в пользу последних FT называет слишком медленными изменениями, чтобы они могли привести к столь внезапному спаду рождаемости.

Как технологии влияют на рождаемость

Не удовлетворившись чисто экономическими объяснениями, исследователи начали винить в демографических проблемах цифровые устройства и платформы.

Так, ученые из Университета Цинциннати выяснили, что в США и Великобритании число рождений упало раньше и быстрее всего в тех районах, которые раньше других получили высокоскоростную мобильную связь. Авторы исследования утверждают, что из-за смартфонов молодые люди стали реже общаться лично, что и привело к обвалу рождаемости.

По данным FT, такая же тенденция затронула и другие страны. Так, уровень рождаемости среди подростков и молодых людей в США, Великобритании и Австралии в начале 2000-х годов был в целом стабильным, но начал заметно снижаться с 2007 года.

Аналогичный спад начался во Франции и Польше около 2009 года, а в Мексике, Марокко и Индонезии — около 2012 года. В Гане, Нигерии и Сенегале постепенное снижение рождаемости превратилось в стремительное падение между 2013 и 2015 годами. Как отмечает FT, все эти переломные моменты совпали с массовым внедрением смартфонов на местных рынках.

Одно из самых резких падений рождаемости за последнее десятилетие наблюдается на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Одно из недавних исследований показало, что использование соцсетей связано с более низкой рождаемостью в Африке к югу от Сахары. В Южной Азии, где доступ женщин к интернету часто более ограничен, меньше людей остаются одинокими.

FT приходит к выводу, что растущий идеологический раскол между мужчинами и женщинами (последние больше смещаются влево) тоже стал явлением эпохи смартфонов, наблюдающимся в основном среди людей без высшего образования.

Социальные сети усиливают и объединяют реакцию людей на такие явления, как трудности с жильем или изменение экономического положения мужчин и женщин, отмечает FT.

«Из-за этого процессы, которые длятся десятилетиями, начинают восприниматься как резкие и внезапные изменения. Это также усиливает экономические тревоги и создает постоянное чувство нестабильности и беспокойства, которое может действовать как контрацептив», — пишет издание.

Однако смартфоны «уже не отменить», и правительствам не стоит поддаваться «соблазну нереалистичных решений», считает FT. Смягчить негативную тенденцию могло бы предоставление молодым семьям «безопасного и подходящего жилья», а также по-настоящему щедрые выплаты за рождение детей.

Главной надеждой на то, чтобы остановить спад рождаемости, FT называет изменение цифровых привычек с помощью культуры или госрегулирования.