Европейский союз недостаточно активно использует свой дипломатический потенциал во взаимодействии с Россией. Такое заявление сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии о переговорах с Москвой по украинскому вопросу. Ее слова приводит The Guardian.

Меркель подчеркнула, что считает «абсолютно правильным» продолжение военной поддержки Украины, но при этом считает поставки оружия и стратегии сдерживания недостаточными.

«Дипломатия всегда была обратной стороной медали, даже во время холодной войны», — напомнила экс-канцлер.

Она сформулировала свое предложение как сочетание военного сдерживания с дипломатической активностью. Также Меркель предостерегла Брюссель от ситуации, при которой контакты с Россией будут поддерживаться исключительно со стороны американской администрации. По ее словам, если президент США Дональд Трамп станет единственным, кто ведет диалог с Москвой, это будет «недостаточным».

«Мы тоже чего-то стоим, как европейцы», — заявила она.

Кроме того, бывший канцлер призвала не впадать в крайности: по ее словам, недооценивать президента России Владимира Путина было бы ошибкой — но точно такой же ошибкой является отсутствие у европейцев уверенности в себе.

Канцлерство Меркель продлилось с 2005 по 2021 год. После ухода с поста она неоднократно сталкивалась с критикой: оппоненты обвиняли ее в излишне мягкой линии по отношению к Кремлю и в том, что при ней Германия попала в многолетнюю зависимость от дешевых российских энергоносителей.

Ее кандидатуру называли в качестве возможного переговорщика по украинскому конфликту от Евросоюза, но сама Меркель заявила, что не собирается выступать в этой роли, поскольку участвовать в переговорном процессе должны политики на самом высоком уровне.

Кроме того, президент РФ называл оптимальным кандидатом в переговорщики предшественника Меркель на посту канцлера ФРГ — Герхарда Шредера, который после ухода из политики долгое время занимал высокие посты в российских энергетических компаниях.

Однако его кандидатуру отвергли в Брюсселе: глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что если Шредер станет представлять ЕС, то по обе стороны стола переговоров будет представлена позиция Москвы. В Кремле в ответ заявили, что сама Каллас — единственная, кто точно не сможет стать представителем Евросоюза в диалоге с Россией.