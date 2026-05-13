Потенциальными посредниками на переговорах между ЕС и Россией по урегулированию на Украине могли бы выступить экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, папа римский Лев XIV или бывший председатель Еврокомиссии, итальянский экс-премьер Романо Проди. Об этом заявил «Ленте.ру» доцент кафедры дипломатии МГИМО Роман Райнхардт.

Говоря о кандидатуре Орбана, политолог напомнил, что после поражения на парламентских выборах в Венгрии тот «остался в некотором смысле не у дел», однако мог бы прибегнуть к своей прежней риторике и показать «созидательный настрой» в вопросе разрешения конфликта.

Романо Проди, по словам политолога, обладает «безупречной репутацией» и известен конструктивным подходом к диалогу с Россией. Выбор же в пользу папы римского, отметил Райнхардт, логично укладывается в политику предыдущего папы Франциска и соответствует ценностям Ватикана.

В то же время, обратил внимание Райнхардт, сегодня дискуссия о возможных форматах и месте встречи европейской и российской делегации затруднена из-за отсутствия конкретики по составу участников.

По мнению политолога, если такие переговоры все же состоятся, то они могут быть организованы по аналогии со встречами по Украине, в которых участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас отвергла предложенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал «гаданием на кофейной гуще» перечисление известных фамилий в поисках подходящего посредника. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию издания Der Spiegel о том, что переговорщиком мог бы стать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Песков отметил, что для России ключевым является «политическое желание восстановить диалог».