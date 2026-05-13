Турция объявила об отмене ограничения на прямую торговлю с Арменией, та в ответ приветствовала решение через комментарий пресс-секретаря главы МИД Ани Бадалян. Это произошло на следующий день после того, как информация об ожидаемом снятии преград просочилась в армянские СМИ благодаря фразе, сказанной шепотом премьеру Николу Пашиняну.

«Бюрократические приготовления к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией завершены по состоянию на 11 мая 2026 года», — написал в соцсети X официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели (цитата по Sputnik Армения).

Он указал, что решение принято в рамках мер по укреплению доверия, которые принимаются «в контексте процесса нормализации отношений с Арменией», начатого в 2022 году.

Кечели добавил, что работа по открытию общей границы между двумя странами продолжается.

В Ереване приветствовали решение Анкары снять барьеры на пути двусторонней торговли, расценив это как «еще один результат процесса нормализации отношений».

«Это решение имеет важное значение с точки зрения расширения торгово-деловых связей между двумя странами, содействия экономической взаимосвязи в регионе и обеспечения мира и процветания», — написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь главы МИД Армении Ани Бадалян (цитата по Armenpress.am).

Она отметила, что открытие общей границы и установление дипломатических отношений может стать логическим продолжением нынешнего шага.

Накануне в Ереване журналисты расслышали, как во время встречи членов правящей партии «Гражданский договор» с избирателями района Шенгавит глава МИД Арарат Мирзоян прошептал на ухо премьеру Николу Пашиняну: «Турки сегодня открывают. Сделаем welcome-текст, коммент от пресс-секретаря МИД» (цитата по Sputnik Армения).

Пашиняну пришлось объяснить собравшимся, что имел в виду министр. Как сказал премьер, отныне Армения будет напрямую указываться страной-импортером при ввозе товаров из Турции и не нужно будет, как раньше, доставлять и оформлять турецкий импорт через третьи страны.

По словам Пашиняна, до сих пор турецкие законы не разрешали указывать в качестве импортера Армению, теперь же это ограничение снимается.

4 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Стороны подписали протокол о реализации работ по совместному восстановлению исторического моста Ани (Шелкового пути), расположенного на общей границе, передает «Интерфакс».

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница остается закрытой с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года две страны на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча переговорщиков состоялась в Москве 14 января 2022 года.