Госдума ратифицировала два документа, касающиеся трудовых мигрантов и организованного набора из Таджикистана для временной работы в России, передает корреспондент RTVI.

Первый ратифицированный документ предполагает внесение изменений в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в РФ.

Действующий механизм предполагает оргнабор через размещение работодателем на портале «Работа в России» вакансий и подбор на эти вакансии работников Агентством по труду и занятости Таджикистана. В соответствии с миграционным законодательством трудовые мигранты до начала работы должны пройти обязательные процедуры для получения патента — медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, проверку знания русского языка, истории и законодательства России, рассказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин во время обсуждения.

Протокол предусматривает возможность выноса в Таджикистан процедур дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования кандидатов на трудоустройство, сказал замминистра.

«Нас уверили, что беспокоиться не о чем. Отвечать будет российская сторона по российским законам», — сказал RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный, отвечая на вопрос о возможной коррупции со стороны Таджикистана.

Протокол также направлен на обеспечение содействия по подготовке таджикистанских граждан на территории России и Таджикистана по программам среднего профессионального образования, что, как отмечается в сопроводительных документах, «обеспечит выход на российский рынок труда в рамках организованного набора работников с уровнем профессиональной подготовки в соответствии с требованиями российских работодателей».

Ратификацию поддержали единогласно 379 депутатов.

Кроме того, Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, подписанное в Душанбе 9 октября 2025 года. Оно регулирует порядок работы представительств профильных ведомств двух стран на территориях друг друга.

Согласно документу, Россия откроет представительство МВД в Душанбе. В свою очередь Таджикистан разместит в Москве представительства министерства внутренних дел, а также министерства труда, миграции и занятости населения.

В сопроводительных документах отмечается, что соглашение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и в вопросах миграции.

Ратификацию поддержали 380 депутатов, один парламентарий воздержался.

Ранее в марте Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном, согласно которому медицинское освидетельствование трудовых мигрантов будет проводиться еще до их въезда на территорию РФ. Согласно документу, для въезда в Россию на заработки таджикистанские граждане будут проходить обязательную медкомиссию не после прибытия в РФ, как сейчас, а еще на родине в уполномоченных российским Минздравом организациях. По результатам обследования им будут выдавать заключение, признаваемое на территории России.

Документы подписали президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в рамках визита российского лидера в Душанбе в 2025 году.

Путин во время визита в таджикистанскую столицу сказал, что в России проживают и работают более 1 млн граждан республики. Они заняты в различных отраслях, в том числе в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике.