Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ «не разъезжаться сосем далеко друг от друга» и поддерживать чувство того, что их «очень многое объединяет». Об том он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе, передает ТАСС.

«Чем дальше, тем больше развитие идет на собственной экономической базе, на собственном культурном коде, на собственных традициях. И Россия развивается также. И здесь очень важно не разъехаться совсем далеко друг от друга», — пояснил Путин.

По его словам, страны СНГ действительно многое связывает, поэтому в Россию и едут трудовые мигранты из бывших республик СССР. «Наша общая история — очень важная вещь. <…> Но нам постоянно нужно искать вещи, которые постоянно нас будут объединять в будущем», — подчеркнул российский глава.

Другие заявления о странах СНГ

Путин считает, что «подавляющее большинство граждан» изначально не понимали масштаб изменений после распада СССР. «Ну, было СССР, стало СНГ. Думали, что по сути своей мало что поменяется. На самом деле все поменялось кардинально», — отметил он.

Президент России признал, что «в свое время» население недостаточно информировали о происходящих изменениях, но уточнил, что все живут «в условиях, которые исторически сложились».

Путин подчеркнул, что для стран СНГ важно не утратить конкурентные преимущества. Ключевой задачей он назвал сохранение единой логистики, промышленной кооперации и общего культурного кода, сформировавшихся в советский период.

«Сохранение всего того, что досталось от Советского Союза, — эту задачу СНГ и призвано решать. И решает в целом успешно. Контакты между людьми остаются достаточно плотными, мы <…> стремимся к сохранению единого транспортного пространства. <…> Мы поддерживаем русский язык как язык межнационального общения — тоже один из принципиальных вопросов объединения наших усилий и сохранения конкурентных преимуществ», — отметил президент России.

По словам Путина, немало государств готово работать в формате «СНГ плюс». О каких именно странах идет речь, он не уточнил. Создание такого формата российский глава назвал «важным решением», которое «делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации».

О Таджикистане

По словам Путин, Таджикистан — важный партнер как для России, так и в целом в Средней Азии.

«Важность его заключается в том, что он находится на рубежах СНГ. И несмотря на то, что у нас нет как бы общей границы, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности РФ», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что российские пограничники неслучайно несут службу на территории СНГ.

«У нас пограничная служба здесь присутствует с коллегами в тесном контакте и находится наша военная база. И мы, конечно, уделили этому значительное внимание — рассмотрению всех этих вопросов», — пояснил Путин.

Среди прочего, российский глава отметил, что Москва будет поддерживать стремление молодежи из Таджикистана учиться в российских вузах. По его словам, квота для них является одной из самых больших, «если не самой большой для страны СНГ».

О рабочей силе и проблемах в сфере миграции

Путин заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане.

«В то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое. И второе, чтобы люди и сами там жили, и в человеческих условиях существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила», — указал российский глава.

Он признал, что в стране много проблем с трудовыми мигрантами, на которые в том числе указывают россияне. На фоне этого Путин подчеркнул, что представители российского МВД должны работать в Таджикистане, а таджикские коллеги — в России.

«Это очень важно. Почему? Потому что тогда они уже как законные представители властей Таджикистана, они, во-первых, первое, все сами видят, что происходит, а второе, они участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе со своими российскими коллегами и теми же самыми гражданами Таджикистана, которые оказываются на территории РФ», — отметил президент.

О взаимоотношениях с США

Путин указал, что Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске, где 15 августа прошли переговоры лидеров двух стран.

«Мы договорились с Дональдом о том, что и мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами и с союзниками тоже, обсудить этот вопрос. И он мне то же самое сказал. Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже сейчас состоялась. Мы для себя здесь ничего не меняем. <…> Нужно что-то еще доработать с обеих сторон», — сказал президент России.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что у России и США есть понимание, «куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться» для того, чтобы прекратить российско-украинский конфликт «мирными средствами».

Отвечая на просьбу оценить то, что Трампу не присудили Нобелевскую премию мира, Путин сказал: «Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».

Об ответе России на «Томагавки»

Путин назвал «понтажом» заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве. Российский глава отметил, что на угрозы Киева ударить «Томагавками» Москва будет отвечать усилением системы ПВО.

Кроме того, в ближайшее время Россия сможет объявить о новом оружии, которое ранее было анонсировано, заявил президент. О каком именно вооружении идет речь, он не уточнил.

«Проходят испытания, они идут успешно. <…> На море и в воздухе новизна, современность [оружия] <…> у нас на очень высоком уровне, и мы ее поддерживаем», — подчеркнул Путин.

О подготовке ряда стран к испытанию ядерного оружия

Путин заявил, что в некоторых странах готовятся к испытанию ядерного оружия. По его словам, идет «какая-то гонка», но «отбросит это или не отбросит, трудно сказать».