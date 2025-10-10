То, что в последнее время происходило между Россией и Азербайджаном, было не кризисом двусторонних межгосударственных отношений, а «кризисом эмоций», заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода журналистов в Душанбе, где проходит неформальный саммит СНГ.

По словам российского лидера, если бы Москва и Баку столкнулись с кризисом межгосударственных отношений, торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном не продолжали бы в это время развиваться и расти — а в этой сфере, наоборот, как раз произошел «значительный рост».

«Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета, пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время», — поделился мнением Путин.

Он пояснил, что для установления причин крушения авиалайнера AZAL потребовались проведение «очень сложных технических экспертиз», анализ всех данных диспетчерских служб РФ и Казахстана, а также расшифровка записей черных ящиков самолета. По словам российского лидера, в ходе расследования все вовлеченные в него ведомства осуществили «большой, напряженный, очень ответственный и профессиональный труд».

Путин рассказал, что во время учебы на юрфаке ЛГУ проходил практику в транспортной прокуратуре у следователя, который вел дела об авиакатастрофах, и уже тогда осознал, насколько это «кропотливая, скучная, на первый взгляд, работа», не позволяющая допускать ошибки.

«Ну, в конце концов, вот мы это сделали — мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем, что мы будем делать всё для того, чтобы это расследование было проведено объективно. В том числе МАК проводил, международная организация проводила расследование, используя все материалы, которые предоставили этой организации», — сообщил российский лидер.

По его словам, сейчас расследование находится в завершающей стадии, на которой «в целом все понятно», но остаются некоторые «детали и тонкости», требующие оформления со стороны специалистов. После окончательного завершения следствия Россия и Азербайджан «перевернут эту страницу» и смогут «пойти дальше и без всяких осложнений развивать контакты», выразил надежду Путин.

Он также заявил, что надеется на совместную реализацию «действительно больших планов» Москвы и Баку в логистике, промышленной кооперации и гуманитарной сфере. В этой связи российский лидер назвал Азербайджан «практически русскоязычной страной», где «практически везде изучают русский язык».

«Вот это тоже говорит о том, что в стране настрой на развитие отношений с Россией имеет фундаментальный характер, такой вот, непреходящий. Очень рассчитываю на то, что так оно будет и в будущем. Ну а эмоции. Без них не обойтись, но всё-таки их лучше всегда держать в таком состоянии, чтобы они не мешали работать и не мешали двигаться вперёд. Я думаю, надеюсь, что это всё в прошлом», — подытожил президент РФ.

Напомним, 9 октября в Душанбе состоялась двусторонняя встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которой российский лидер проинформировал своего визави о результатах расследования ЧП с пассажирским лайнером азербайджанской авиакомпании AZAL. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во время беседы двое лидеров обсудили все «острые проблемы», причем все темы, стоящие на повестке дня, «затрагивались в позитивном ключе».

Сегодня, 10 октября, стало известно, что в Азербайджане освободили исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, а в России — бывшего гендиректора Театра сатиры Мамедали Агаева.