Президент США Дональд Трамп не сам публикует свои посты в социальных сетях, считает американская журналистка Кэндис Оуэнс. Об этом она заявила в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он же делает это не сам. Снова возникает вопрос — кто это делает?» — сказала Оуэнс, комментируя случай, когда Трамп опубликовал в соцсети Truth свое изображение в образе Иисуса Христа.

По мнению Оуэнс, американский лидер «сам никогда не нажимает «отправить»».

«Так кто создает эти ИИ-картинки? Я знаю не больше вашего», — добавила журналистка.

В середине апреля Трамп опубликовал созданное через нейросеть фото, на котором он в образе Иисуса исцеляет больного в окружении медсестры, солдата и белоголового орлана на фоне военных самолетов. Президент США обвинил папу римского Льва XIV и том, что тот «любит преступность» и «потакает радикальным левым».

Трамп также заявил, что Льва XIV избрали понтификом только потому, что он американец. «Думали, что так будет проще иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане», — написал политик.

Позже он удалил свое изображение в образе Спасителя.