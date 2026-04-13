Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес папы римского Льва XIV и заявил, что тот стал главой Католической церкви только потому, что он «американец». Кроме того, в своей соцсети Truth Social он опубликовал созданное через нейросеть фото, где исцеляет больных.

«Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике», — сообщил Трамп, добавив, что предпочитает брата понтифика Луи, поскольку тот «полностью поддерживает MAGA».

Позднее в разговоре с журналистами президент подчеркнул, что «не поклонник» Льва XIV: «Он, видимо, любит преступность. Он очень либеральный человек».

Он также обвинил папу в том, что тот «потакает радикальным левым» и заявил, что без него тот бы не стал главой Католической церкви.

«Лев должен быть благодарен, потому что, как известно всем, его избрание стало шокирующей неожиданностью. Его не было ни в одном списке кандидатов, и церковь выдвинула его только потому, что он американец, — думали, что так будет проще иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане», — написал президент.

NYT уточняет, что Трамп опубликовал свой пост после того, как несколько влиятельных американских кардиналов раскритиковали политику администрации Белого дома как внутри страны, так и на международной арене.

Кроме того, американский лидер опубликовал ИИ-изображение, где он в образе Иисуса исцеляет больного в окружении медсестры, солдата и белоголового орлана на фоне военных самолетов.

Поводом для нападок стало выступление Льва XIV в субботу вечером на молебне о мире в соборе Святого Петра в Ватикане, где папа осудил «иллюзию всемогущества», которая, по его мнению, лежит в основе войны США и Израиля против Ирана. Имени Трампа он не упоминал, но в день, когда было сделано это заявление, в Пакистане стартовали американо-иранские переговоры.

«Молитва способна разорвать демонический цикл зла. Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войны! Подлинная сила проявляется в служении жизни», — заявил понтифик.

Это не первое столкновение между Трампом и Львом XIV. В январе папа выразил озабоченность судьбой венесуэльцев после американской военной операции, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро.

Ранее, когда Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре, заявив, что «целая цивилизация может погибнуть этой ночью», Лев XIV назвал подобные высказывания «абсолютно неприемлемыми», подчеркнув, что это противоречит нормам международного права.

В марте министр обороны Пит Хегсет призвал американцев молиться за победу в сражениях «во имя Иисуса Христа», и вскоре папа предупредил, что Всевышний «не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их».

Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Прево) родился 14 сентября 1955 года в Чикаго и вырос в пригороде Долтон. Он стал первым в истории папой — гражданином США. Сегодня, 13 апреля, понтифик отправляется в 11-дневное турне по Африке.

Атака Трампа вызвала волну критики в католическом сообществе. Архиепископ Пол Коукли, президент Конференции католических епископов США, заявил: «Меня огорчает, что президент выбрал столь пренебрежительные слова в адрес Святого Отца. Папа Лев — не его соперник и не политик. Он наместник Христа, который говорит от истины Евангелия и печется о душах», — сказал Коукли.

Американский священник-иезуит Джеймс Мартин написал в соцсетях: «Сомневаюсь, что папа Лев XIV потеряет из-за этого сон перед отъездом в Африку. Но остальным из нас стоит задуматься. Потому что это несдержанность, бессердечие и антихристианство. Есть ли предел этой моральной деградации?».