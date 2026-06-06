Абхазия временно закрывала границу с Россией из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки БПЛА, сообщил глава погрануправления Службы гоcбезопасности республики Рустам Латипов, передает «Апсныпресс» 6 июня.

В разговоре с «Интерфаксом» Латипов уточнил, что из-за объявленной на российской стороне беспилотной опасности был временно приостановлен пропуск граждан и автотранспорта через российско-абхазскую границу.

«КПП Псоу временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА в Сочи и Сириусе», — сказал он.

В 14:15 мск «Апсныпресс» сообщило о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта.

С 12:25 до 14:46 действовали ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Сочи, который находится в 20 км от границы с Абхазией. В 15:19 ограничения были вновь введены.

До этого границу между Россией и Абхазией временно закрывали из-за режима беспилотной опасности в Сочи в начале мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 июня средства ПВО сбили 376 беспилотников над российскими регионами, а также над Абхазией.