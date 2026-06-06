В ночь на 6 июня средства ПВО сбили 376 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Наиболее интенсивной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Как следует из сводки Минобороны, дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Абхазией и над акваториями Азовского и Черного морей.

Абхазия впервые фигурирует в сводке военного ведомства.

Петербург и Ленобласть

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня город подвергся масштабной атаке «беспилотных средств военного назначения». По его словам, работают средства ПВО.

Беглов призвал петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу, а также предупредил о перебоях в работе мобильного интернете.

«О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Атаке БПЛА, в частности, подвергся Кронштадт, сообщила городская администрация. Там отметили, что закрыт проезд по Макаровской улице у Докового моста. Крнштадт временно был закрыт на въезд и выезд, позже движение восстановили.

В аэропорту Пулково примерно с 5:00 мск действовали ограничения на полеты. К 10:00 их сняли. В пресс-службе Пулково сообщили, что были задержаны 43 рейса, еще 16 ушли на запасные аэродромы.

Над Ленинградской областью с ночи было сбито 144 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Обломки БПЛА упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Недалеко от поселка Большая Ижора возник пожар, его ликвидируют силами и средствами Минобороны. Зафиксированы незначительные разрушения — осколками посечены фасады домов и стекол, пострадавших нет.

В Ломоносовском районе на объекте Минобороны возник пожар, сообщил Дрозденко. Принято решение о частичной эвакуации жителей из «зоны рядом с возгоранием».

«Эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

Дрозденко также объявил о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе.

Масштабная атака беспилотников на российские регионы произошла на следующий день после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал адресованное ему письмо президента Украины Владимира Зеленского в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства критически оценил содержание послания, увидев в нем «элементы хамства» и заявив, что на данный момент нет смысла во встрече с украинским лидером.

Москва

На подлете к Москве сбили десять беспилотников, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Краснодарский край

В результате атаки БПЛА на территории «Полтавской нефтебазы» в Усть-Лабинске произошло возгорание, сообщили в ЕДДС Усть-Лабинского района. Площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м, пострадавших, предварительно, нет.

Из ближайших к нефтебазе домов эвакуировали 60 человек, в зданиях повреждено остекление, сообщил краснодарский оперштаб. К тушению пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

Другие регионы

В Тверской области мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его данным, всего в области было сбито пять беспилотников, незначительно пострадали жилой дом и здание почты, пострадавших нет.

В Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА на автомобиль погиб один человек, сообщили в оперштабе региона. Еще один человек получил множественные осколочные ранения спины при детонации дрона в селе Отрадное, его госпитализировали.

Над Брянской областью за ночь уничтожили 133 беспилотника, о последствиях не сообщается.

В Ростовской области БПЛА сбили над одним районом, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Смоленске обломки БПЛА повредили остекление нескольких многоквартирных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его данным, всего в регионе за ночь было сбито и подавлено 42 дрона.

В городе Узловая Тульской области повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Всего в области за ночь было уничтожено 29 БПЛА, говорится в сообщении.