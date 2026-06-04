Президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме главе России Владимиру Путину предложил завершить боевые действия. Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, заверил он. Контролировать соблюдение перемирия могут США, заявил Зеленский.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового витка эскалации», — говорится в документе.

Зеленский заявил, что Киев готов к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США.

Также Украина предлагает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возвращение гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности.

Зеленский призвал Путина согласиться на личную встречу и согласовать конкретную дату. В качестве площадки он предложил Швейцарию, Турцию или одну из арабских стран.

В Кремле уже отреагировали на предложение президента Украины. Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский хочет встретится с Путиным, он может приехать в Москву. Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле видели письмо Зеленского, и Путину об этом будет доложено позже.

Российский лидер ранее подчеркивал, что для начала переговоров по Украине «нет необходимости в приостановке боевых действий».

«Лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже», — заключил Путин.