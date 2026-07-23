В случае если в Турции подтвердится вспышка вируса Коксаки, это не повлечет за собой спада туристического потока из России. Об этом заявил в разговоре с 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Ранее о заражении троих детей рассказала изданию туристка из Грузии. Роспотребнадзор обратился в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России с просьбой предоставить официальную информацию по результатам расследования и оценки рисков ухудшения эпидемиологической ситуации.

Абасов напомнил, что публикации об аналогичных случаях на курортах Антальи или Сиде появляются в информационном пространстве практически каждый сезон, однако сами ситуации редко перерастают в подтвержденную массовую вспышку.

Он обратил внимание, что по своей природе сам вирус Коксаки не представляет собой высокопатогенный аэрозольный вирус, способный «за считанные часы выкосить целый отель», так как его распространение требует тесного бытового контакта.

Эксперт отметил, что даже в случае отказа семей с маленькими детьми от турецкого направления на несколько недель продажи могут просесть на 5-12%, однако через 10-14 дней рынок восстановится. При этом часть семейного спроса временно перетечет на внутренние направления — Черноморское побережье и Калининград, а также в Египет.

Сама частота возникновения вспышек вируса будет определяться штаммом, который распространяется на определенной территории и способен меняться так же, как грипп, уточнила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина.

Основными симптомами заболевания у детей она назвала сыпь и диарею. Защититься от вируса, по словам инфекциониста, довольно сложно, а прививок от него на сегодня не существует, так что доступно лишь симптоматическое лечение с помощью жаропонижающих средств.

В случае возникновения характерных симптомов, отметила она, запрещено посещать бассейн, рекомендуется меньше находиться на солнце и пить больше воды для вывода токсинов и снижения температуры. Мескина также напомнила, что основной профилактикой заболевания является соблюдение традиционных гигиенических мер и избегание контактов с заболевшими.