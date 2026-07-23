Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Александр Демин написали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили предоставить отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на складские комплексы Wildberries. Копия письма есть в распоряжении RTVI.

Парламентарии предложили главе правительства рассмотреть возможность предоставления пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) отсрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей.

В своем обращении депутаты указали на необходимость предоставить указанную меру максимально оперативно и в централизованном порядке, используя сведения, имеющиеся у оператора Wildberries. Такой подход позволит исключить необходимость самостоятельного сбора предпринимателями большого объема документов и существенно сократит сроки принятия соответствующих решений налоговыми органами, отмечается в письме.

Также парламентарии считают актуальным распространить на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), право учитывать в составе расходов стоимость утраченного имущества. Аналогичный механизм предусмотрен для налогоплательщиков, применяющих общий режим налогообложения, что позволяет учитывать соответствующие убытки при определении налоговой базы.

«Распространение данного механизма на субъекты МСП, применяющих УСН, позволит обеспечить более справедливые условия налогообложения, учитывающие объективную невозможность сохранения имущества вследствие обстоятельств непреодолимой силы», — отмечают авторы в обращении.

Поскольку срок уплаты налогов для применяющих УСН наступает 28 октября текущего года, депутатам «представляется важным обеспечить подготовку соответствующего законопроекта правительством РФ и его внесение в Государственную думу в максимально сжатые сроки», говорится в документе.

Кроме того, депутаты предлагают Мишустину проработать вопрос с кредитными организациями «о временной приостановке применения мер, ухудшающих кредитное качество пострадавших заемщиков из числа субъектов МСП».

Авторы обращения подчеркнули, что для большинства субъектов МСП уничтоженные товарные запасы являлись основным оборотным капиталом, обеспечивающим возможность дальнейшего ведения бизнеса, исполнения обязательств перед контрагентами, выплаты заработной платы работникам и уплаты обязательных платежей.

«При этом произошедшие события носят чрезвычайный характер и не связаны с предпринимательскими рисками либо действиями самих хозяйствующих субъектов», — говорится в обращении.

ВСУ дронами ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Несколько человек погибли, десятки пострадали. Атаки затронули около 10% логистических мощностей компании.

22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о начале выплат продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак ВСУ по складам маркетплейса. Как утверждается, первыми их должны получить 88 тыс. «наименее защищенных предпринимателей».

Некоторые продавцы, получившие компенсации, пожаловались, что их суммы оказались в разы меньше себестоимости товаров. После этого в пресс-службе RWB сообщили, что выплаты будут производиться поэтапно, их разделят на несколько платежей. Сумма компенсации рассчитывается исходя из остатков товара на момент происшествия и его стоимости, «как если бы товар был продан селлером».