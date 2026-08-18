Чтобы вырастить арбуз весом больше 50 кг, нужны подходящий сорт, длинный период вегетации и хороший уход. Об этом рассказал Life.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, такие размеры прежде всего зависят от сорта. Среди крупноплодных он назвал «Каролина Кросс» и «Русский размер». Кроме того, важны климат и продолжительность теплого сезона: в южных регионах теплолюбивые культуры можно выращивать почти круглый год, что дает заметное преимущество. Еще один фактор — полив и удобрение.

«Со вкусом все тоже зависит от условий выращивания. Если арбуз рос в тепле, на солнце, получал достаточно воды и удобрений, а сорвали его вовремя, а не недозрелым, то вкус, скорее всего, будет соответствовать характеристикам конкретного сорта», — сказал агроном.

Как отметил агроном, массовым такой формат вряд ли станет. После разрезания даже в холодильнике арбуз хранится один-два дня, а плод весом около 50 кг трудно быстро съесть обычной семье. По словам Воробьева, такой вариант скорее подойдет для большого праздника, чем для повседневной покупки.

Эксперт добавил, что сами арбузы-гиганты для России не новость. По его словам, их и раньше выращивали, в первую очередь в Астрахани.

«Моя мама рассказывала, что когда-то работала в Астрахани и попросила привезти с бахчи самый большой арбуз. Сколько он весил, неизвестно, но несли его несколько человек. Она отправила его в Москву своему папе, моему дедушке, а на корке нацарапала приветственные слова», — поделился Воробьев.

Говоря о безопасности, агроном подчеркнул, что риски не зависят от размера плода. По его словам, и маленький, и большой арбуз могут оказаться вредными, если при выращивании использовались сомнительные вещества. Поэтому он не советует покупать бахчевые на обочинах, рынках без понятного происхождения товара и с рук у случайных продавцов. В первую очередь речь идет об избытке нитратов, которые могут быть вредны для здоровья.