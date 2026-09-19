Явка на выборах в Москве к середине второго дня голосования превысила 2,8 млн человек. Об этом сообщает общественный штаб на наблюдению за выборами в столице со ссылкой на Мосгоризбирком.

Одновременно проходят выборы в Госдуму девятого созыва и в совет депутатов муниципального округа Щукино. Избирательная кампания продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Из 2,8 млн москвичей около 2,5 млн проголосовали дистанционно, а бумажный бюллетень заполнило порядка 300 тыс. человек.

По данным Московской городской избирательной комиссии (МГИК), инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в течение ночи и утра отражала попытки внешних атак, но на сам процесс голосования это не повлияло — все голоса корректно учитываются системой.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что кибератака на инфраструктуру ДЭГ фиксируется и сейчас: попытки идут на разных уровнях — L2, L3 и L7, так называемые атаки через уязвимости роутеров Mikrotik.

Их профиль динамически меняется, из-за чего у части пользователей разных сетей связи может замедляться доступ к системе; специалисты, по его словам, принимают меры для ее стабильной работы.

Заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут напомнил, что в Москве созданы все условия для того, чтобы каждый реализовал свое избирательное право удобным способом.

«Московская городская избирательная комиссия продолжает контролировать ситуацию. Мы обеспечим, чтобы право каждого москвича на участие в голосовании было реализовано, а каждый поданный голос был учтен», — сказал он.

Наблюдение за реализацией избирательных прав ведет и Общественный штаб.

«Наши наблюдатели с участков оперативно сообщают, что несколько избирателей, которые вчера столкнулись с кратковременным сбоем в работе терминалов на УИКах, сегодня смогли успешно проголосовать», — добавил Ковалев, отметив, что штаб готов вместе с комиссией разбирать все подобные ситуации.

О продолжающихся попытках взлома московской платформы ДЭГ говорила ранее и председатель ЦИК России Элла Памфилова: по ее словам, ни один избиратель атаку не заметил, поскольку она успешно отражается благодаря надежным средствам защиты.

Голосование по всей стране стартовало 18 сентября: помимо выборов в Госдуму, в единый день голосования предстоит заместить в общей сложности 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня.

Проголосовать через систему ДЭГ можно будет до 19:59 20 сентября, а на избирательных участках — сегодня до 20:00 или в воскресенье с 8:00 до 20:00. В ЦИК РФ уточняли, что явка на выборах в Госдуму на 18:15 мск составила 40,1%.

Ранее президент Владимир Путин называл предстоящие выборы в ГД важнейшим внутриполитическим событием страны. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — заявлял он.