В Москве задержали гендиректора косметического бренда MIXIT Олега Пая, его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сегодня, 19 сентября, Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о домашнем аресте.

Материалы поступили в суд накануне, 18 сентября, следует из карточки на портале судов общей юрисдикции Москвы. О том, что Пая задержали, ранее сообщили РЕН ТВ, а также телеграм-каналы Mash и Shot. По данным СПАРК, бизнесмен возглавляет ООО «Миксит».

UPD: Суд отправил Пая под домашний арест. Решение вступит в силу 23 сентября, отмечается в карточке дела.

Как уточняют «Известия», предпринимателю вменяют совершение мошенничества организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере. При этом Mash и Shot пишут, что речь идет о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Подробности расследования не раскрываются.

MIXIT основан в 2014 году Паем совместно с Еленой Назаровой. Через два года партнеры открыли розничную сеть, а еще через год запустили франшизу. По состоянию на 2024 год у марки насчитывалось около 32 тыс. точек продаж в России и странах СНГ. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 3,5 млрд рублей, писал «Коммерсантъ».

В 2024 году в офисе компании и по адресам проживания Пая и Назаровой прошли обыски, напоминают «Ъ», Shot и Mash. Причины тогда не раскрывались, а в СМИ обсуждались разные версии — от налоговых претензий до корпоративного спора с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой, которая до 2019 года отвечала за разработку продуктов марки и называла себя одной из ее основательниц.

В 2020 году она пыталась через суд подтвердить свои права акционера: суд в Никосии удовлетворил заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц MIXIT, писал РБК. Связь того конфликта с нынешним делом не подтверждена.