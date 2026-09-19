Президент США Дональд Трамп подписал закон о новом пакете санкций против России и продлении ограничений против Ирана. Документ позволяет Белому дому вводить пошлины до 100% на товары из стран — крупных покупателей российских нефти и газа, включая Китай и Индию. Кроме того, он закрепляет меры против российских чиновников, банков, энергетического и оборонного комплексов, а также танкеров так называемого «теневого флота».

Закон получил название «Закон Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана». Он назван в честь сенатора-республиканца, который работал над инициативой более года и умер в июле, не дожив до ее принятия. Соавтором выступил сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Грэм* называл проект «адскими санкциями».

Палата представителей одобрила закон 16 сентября: за него проголосовали 262 конгрессмена, против — 159. Среди поддержавших были 58 демократов. Месяцем ранее документ принял Сенат — 86 голосами против 11. Это первый за более чем два года крупный закон Конгресса, связанный с украинским конфликтом.

Под ограничения подпадают президент России Владимир Путин, высокопоставленные чиновники и связанные с ними бизнесмены, а также банки и другие финансовые организации. Отдельные меры предусмотрены для энергетического и оборонного секторов и танкеров, которые, как считают в США, помогают обходить действующие ограничения на экспорт российской нефти.

Еще на пять лет продлеваются американские санкции против Ирана, затрагивающие его энергетический сектор и военные программы.

Ключевое положение закона обязывает президента США в течение 30 дней установить пошлины до 100% на товары из пяти стран, которые наиболее активно закупают российские нефть и газ или помогают Москве обходить санкции. Исключение предусмотрено для государств, получающих из России менее 15% необходимого им газа и продолжающих сокращать эту зависимость.

В то же время Трамп может приостановить действие пошлин и санкций по соображениям национальной безопасности. Таким образом, решение об их практическом применении остается за Белым домом.

Наиболее чувствительными новые меры могут оказаться для Китая и Индии. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с декабря 2022 года по август 2026-го на Китай пришлось 50% российского нефтяного экспорта, на Индию — 37%.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал закон «крайне важным» и поблагодарил в соцсети X сенаторов и конгрессменов, поддержавших документ. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что закон оказывает «максимальное давление» на то, что он назвал «российской военной машиной».

Против выступил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис: он назвал жизнь в США «слишком дорогой» и раскритиковал предоставление президенту «неограниченных полномочий» вводить пошлины, которые ударят по американцам.

Пекин заявил, что «последовательно выступает против экстерриториального применения права, не имеющего основания в международном праве». Индия подчеркнула, что «твердо привержена обеспечению энергетической безопасности» для 1,4 млрд своих граждан. В Москве заявили, что новые санкции осложнят достижение мирного соглашения по Украине.

Подписание закона состоялось за неделю до запланированной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме и на фоне незавершенных посреднических усилий спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера, посетивших в сентябре Москву и Киев.

Юристы, опрошенные Reuters, отмечают, что широкие и не до конца конкретизированные критерии дают президенту возможность избирательно применять новые меры. При этом пошлины прямо предусмотрены законом, поэтому оспорить их в американских судах может быть сложнее, чем тарифы, введенные на основании исполнительных полномочий президента.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов