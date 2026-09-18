Первый день голосования на выборах в Москве прошел в штатном режиме, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

По данным Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), участие в голосовании уже приняли 2,27 млн человек.

В первый день голосования на выборах в Госдуму мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн через платформу mos.ru, об этом он сообщил в мессенджере «Макс». По его словам, за первые семь часов голосования в нем приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей, большинство — электронно.

Онлайн проголосовал и президент России Владимир Путин.

Голосование в Москве проходит с 18 по 20 сентября: горожане выбирают депутатов Госдумы девятого созыва, а жители района Щукино — муниципальных депутатов. Отдать голос можно на избирательных участках или онлайн, через портал mos.ru.