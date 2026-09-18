Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью платформы mos.ru. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс».

«Сегодня — первый день выборов депутатов Государственной думы. По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей. Абсолютное большинство — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — написал Собянин.

Он поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию.

В голосовании в онлайн-формате также принял участие президент России Владимир Путин.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня, до воскресенья, 20 сентября. Участки для голосования открыты с 8:00 до 20:00.