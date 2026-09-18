Правительство и оппозиция в Венесуэле близки к соглашению о передаче золотых резервов своего Центрального банка в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, сейчас золотые резервы Боливарианской республики, которые оцениваются в $4 млрд, хранятся в Банке Англии. Согласно условиям обсуждаемой сделки, временное правительство исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес получит юридический контроль над золотом, но не сможет немедленно продать эти запасы.

Представитель министерства иностранных дел Великобритании заявил, что правительство Соединенного Королевства «не является стороной, которая определяет, кто должен контролировать венесуэльское золото», пишет Reuters.

«От сторон, участвующих в деле, требуется обратиться в суд Великобритании для урегулирования спора», — сообщили агентству в Банке Англии.

В августе председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что власти страны хотят сосредоточиться на возвращении золотых резервов на сумму около $4 млрд, поскольку ежемесячная инфляция в республике достигла 20%.

«Банк Англии долгое время отказывался выдать около 31 метрической тонны венесуэльского золота, хранящегося в его хранилищах, поскольку не признавал легитимность правительства президента Николаса Мадуро», — отмечает Reuters.

Споры вокруг венесуэльского золота начались еще в 2019 году. Тогда британское правительство присоединилось к десяткам других стран, поддержав лидера оппозиции Хуана Гуайдо и назвав победу Николаса Мадуро на выборах сфальсифицированной.