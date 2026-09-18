Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы разрешить президенту Палестины Махмуду Аббасу выступить на неделе высокого уровня по видеосвязи. Ранее США отказали ему в визе.

«Если Палестинская автономия хочет, чтобы к ней относились как к партнеру, она должна прекратить субсидировать терроризм и перестать использовать дипломатический театр в качестве замены серьезного управления», — заявила зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс.

16 сентября Госдепартамент США объявил, что продлевает визовые ограничения в отношении палестинских чиновников за действия, направленные на «интернационализацию израильско-палестинского конфликта». Так, Махмуду Аббасу уже второй раз подряд отказали в визе и в возможности лично выступить с высокой трибуны.

«В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что решение об отказе в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и Палестинской автономии, базирующейся на Западном берегу, затронет Аббаса и около 80 других палестинцев», — напомнило агентство Reuters.

При этом Вашингтон разрешил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и главе МИД Аббасу Арагчи приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Однако делегации ограничат передвижение и запретят приобретать предметы роскоши и некоторые другие товары.