18 сентября стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В штаб-квартиру организации в Нью-Йорке приедут главы государств и правительств, а также высокопоставленные политики и дипломаты. От России — уже традиционно — полетит глава МИД Сергей Лавров, который выступит 26 сентября. Подробнее о 81-й сессии ГА ООН — в материале RTVI.

«Не очень-то и полезна»: восстанавливать доверие к ООН

Мероприятия, посвященные высокой неделе, начнутся 18 сентября с «обзора целей устойчивого развития». Его организует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы привлечь внимание к инициативам в этой области.

Однако ключевым событием станут общие прения, которые стартуют 22 сентября и продлятся до 28 сентября с перерывом на воскресенье.

Во время общих прений мировые лидеры со всего света выступают с высокой трибуны, донося позицию своих стран по актуальным вопросам. В этом году главной темой общих прений станет «восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо всех».

Такая повестка, можно сказать, неудивительна, учитывая, что сейчас в общественном пространстве все больше критикуют ООН за недееспособность. К примеру, президент Соединенных Штатов — главной страны-спонсора организации — Дональд Трамп отмечал, что ООН «не очень-то полезна» и даже попытался создать «альтернативу» — Совет мира.

Однако международная организация, созданная после Второй мировой войны, до сих пор остается единственной площадкой, где представлены все страны мира.

«Мы столкнулись с дефицитом доверия. Сейчас не 1945 год. Идет 81-я сессия Генассамблеи. Мир шагнул вперед. Организация тоже должна двигаться вперед, и я буду содействовать этому процессу», — заявил Халилур Рахман, представитель Бангладеш, избранный председателем 81-й сессии ГА ООН.

О необходимости восстанавливать доверие к международной организации говорил и Антониу Гутерриш во время открытия новой сессии Генассамблеи 8 сентября.

«Восстановление доверия к многосторонней системе — важнейшая задача нашего времени. <…> В эти неспокойные времена глобальная система решения проблем важна как никогда», — подчеркнул генсек ООН.

Кстати, это последний год Гутерриша в качестве генерального секретаря. Новый глава секретариата ООН должен быть избран в конце 2026-го. Среди претендентов, к примеру, нынешний гендиректор МАГАТЭ аргентинец Рафэаль Гросси. В интервью RTVI посол Аргентины Энрике Игнасио Феррейр Виейра признавал, что обсуждал на Смоленской площади кандидатуру соотечественника. А недавно номинированный кандидат от Уганды Олара Отунну 14 сентября прилетал в Москву и встречался с Сергеем Лавровым.

Во главе с Трампом, но без Аббаса: политики со всего света

Неделя высокого уровня — это фактически единственный раз в году, когда почти все мировые лидеры собираются в одном месте. Согласно предварительному списку спикеров, на 81-й сессии ожидаются выступления 195 представителей, в том числе руководства Палестины, Ватикана и Евросоюза, которые обладают статусом наблюдателей, а не полноценных членом ООН.

Предварительно 81 делегацию возглавят главы государств, а еще 50 — премьер-министры. Ожидаются выступления Дональда Трампа, которого скоро ждут промежуточные выборы в конгресс, и президента Сербии Александра Вучича, который по возвращении из Нью-Йорка обещал уйти в отставку.

На неделю высокого уровня полетит и президент Украины Владимир Зеленский, который договорился встретиться с французским лидером Эмманюэлем Макроном. По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, не исключены и переговоры Зеленского с Трампом на полях ГА ООН.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, от Венесуэлы на Генассамблею отправится исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Она заняла эту должность после того, как в январе американцы похитили и вывезли из Боливарианской республики президента Николаса Мадуро. Кстати, сейчас бывший венесуэльский лидер находится в тюрьме в Нью-Йорке.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на Генассамблее 26 сентября. Глава внешнеполитического ведомства уже анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Также в Нью-Йорк прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщили в его канцелярии, изначально глава израильского правительства думал над тем, чтобы пропустить неделю высокого уровня, но в итоге решил присутствовать, рассматривая речь с высокой трибуны как возможность усилить свою кампанию перед парламентскими выборами в Израиле — они намечены на конец октября.

А вот глава Палестины Махмуд Аббас снова пропустит заседание высокого уровня Генассамблеи — США продлили визовые ограничения для палестинских чиновников. По крайней мере, очно с трибуны в Нью-Йорке Аббас уже не выступит.

Ожидается, что в Соединенные Штаты прилетит и один из заместителей министра иностранных дел КНДР. По информации газеты Seoul Economic Daily, вероятно, на ГА ООН выступит Ким Сон Гён, курирующий международные организации.

«Речь высокопоставленного северокорейского чиновника в этом году привлекает международное внимание, поскольку она может служить ответом на недавний призыв Трампа к возобновлению переговоров», — подчеркивает издание.

А вот канцлер Германии Фридрих Мерц, похоже, пропустит ежегодное выступление в Генассамблее. В преддверии выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, которые пройдут 20 сентября, критика в адрес Мерца усиливается. За две недели до этого в Саксонии-Анхальт победила партия «Альтернатива для Германии», а партия канцлера с треском проиграла.

Как писал портал Table.Briefings, Мерц планирует провести кризисное совещание исполнительного комитета ХДС в ночь голосования. Также изначально канцлер планировал отложить свой отъезд в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на заседании парламентской группы во вторник. Однако 16 сентября источник ТАСС сообщил, что Мерц вообще не поедет на ГА ООН, так как ему необходимо присутствовать в Берлине.

Также на Генассамблею планирует приехать и делегация Ирана, если «США выполнят свои обязательства и своевременно выдадут визы», рассказал представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Пока официально не было объявлено о том, кто возглавит делегацию, но судя по предварительному списку спикеров, выступить на ГА ООН должен президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.