Независимая миссия ООН нашла «разумные основания» полагать, что США нанесли два неизбирательных удара по гражданским объектам в Иране, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Одновременно эксперты обвинили власти Ирана в преступлениях против человечности, сообщает Reuters.

Выводы содержатся в новом докладе Независимой международной миссии по установлению фактов в Иране, созданной Советом ООН по правам человека. Эксперты изучили действия США во время начавшегося в феврале конфликта и подавление антиправительственных протестов иранскими властями.

Один из эпизодов касается удара по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в Минабе. По данным иранских властей, погибли более 150 человек, в том числе около 120 школьников. Миссия не нашла доказательств того, что здание использовалось в военных целях.

Эксперты считают, что американские военные не обновили сведения об объекте в базе целей и не проверили, является ли школа военной целью. В докладе говорится, что удар был нанесен при осознании существенного риска поражения гражданского объекта.

Аналогичный вывод сделан об атаке на спортивный центр в Ламерде. Она повредила расположенные рядом жилые дома и школу, 22 мирных жителя погибли или получили ранения. Центральное командование США ранее отрицало, что американские силы наносили удар по городу в тот день.

Пентагон сообщил, что его внутреннее расследование продолжается. Белый дом отверг выводы миссии и обвинил Совет ООН по правам человека в предвзятости.

В том же докладе говорится, что иранские власти совершали незаконные убийства, пытки, произвольные задержания и насильственные исчезновения при подавлении протестов. Миссия квалифицировала эти действия как масштабное и систематическое нападение на гражданское население и преступления против человечности.