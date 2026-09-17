Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о своем возвращении после освобождения судом от ответственности по итогам сделки со следствием. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Я вернулся», — написал Ассанж.

Это его первый пост с июня 2024 года — момента выхода из тюрьмы Великобритании.

Таким коротким постом Ассанж прокомментировал публикацию со своей фотографией в официальном аккаунте WikiLeaks и подписью «Он вернулся». На снимке, сделанном предположительно в Австралии, Ассанж стоит на фоне городского мурала со своим изображением и хештегом #FREEASSANGE. За короткое время оба сообщения набрали десятки тысяч лайков.

Жена Ассанжа Стелла написала в X, что ее супруг вернулся в соцсеть, и анонсировала «больше новостей» на следующей неделе.

Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикации секретных документов на сайте WikiLeaks, созданном в 2006 году. Его деятельность привела к многолетним судебным разбирательствам в нескольких странах.

В 2010 году в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании. После добровольной явки в полицейский участок он был освобожден из-под стражи под залог и находился в Великобритании под подпиской о невыезде.

После решения суда об экстрадиции основателя WikiLeaks, в июне 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и запросил политическое убежище. В том же году Ассанж стал ведущим передачи «Мир завтра» на телеканале Russia Today.

Позднее ему предъявили в США обвинения, связанные с неправомерным доступом к секретной информации, публикации этих данных, а также имен тайных источников американской армии. В 2019 году Ассанжа лишили убежища и взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона.

После освобождения под залог в 2024 году Ассанж улетел в Австралию. В июне того же года он признал себя виновным в шпионаже в рамках сделки со следствием в обмен на наказание в виде приговора к уже отбытому сроку.