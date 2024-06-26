Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан Рамона В. Манглона приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании и объявила о закрытии дела. Суд одобрил сделку журналиста и Минюста, согласно которой, Ассанж частично признал вину в нарушении закона о шпионаже, сообщает WP.

Судья во время оглашения приговора заявила, что основатель WikiLeaks около пяти лет находился «в одном из самых суровых учреждений» Великобритании — тюрьме Белмарш, и, согласно данным обвинения, полученные и опубликованные им секретные данные не привели к жертвам.

«Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения <…> Вы выйдете отсюда свободным человеком», — цитирует судью The Guardian.

После оглашения приговора Ассанжа спросили, понял ли он все условия соглашения. Журналист ответил утвердительно и обнял своих адвокатов.

«Что создало пугающий прецедент, так это обвинение. Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой», — сказал его адвокат Барри Поллак.

Он также отметил, что работа WikiLeaks продолжится и Ассандж «будет продолжать выступать за свободу слова и прозрачность правительства».

«Он — мощный голос, который нельзя и не следует заглушить», — добавил Поллак.

В 13:05 по местному времени (06:05 мск) самолет с Ассанжем на борту вылетел из аэропорта Сайпана. По данным службы FlightAware, ожидается, что в 19:30 (12:30 мск) борт приземлится в Канберре.

После вынесения приговора в американском Минюсте заявили, что Ассанжу запрещено приезжать в США без разрешения по условиям сделки со следствием. В заявлении ведомства говорится, что журналист признал свою вину в сговоре «с целью незаконного получения и раскрытия засекреченных документов, касающихся национальной безопасности».

«Это признание вины завершает уголовное дело, открытое в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые предъявили обвинения в Восточном округе штата Вирджиния», — добавили в Минюсте.

Дело Ассанжа

В 2006 году Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации. В 2010 году на нем были опубликованы материалы, связанные с конфликтами в Ираке и Афганистане. Также WikiLeaks разместил засекреченную информацию о том, как Агентство нацбезопасности (АНБ) прослушивало телефонные разговоры лидеров нескольких государство.

После этого в отношении Ассанжа началось расследование по подозрению в нарушении закона США о шпионаже, наказание за который предусматривается вплоть до смертной казни.

Журналиста обвинили в сговоре с американским военным Брэдли Мэннингом с целью получения и распространения секретных данных Пентагона. После этого Минюст США предъявил основателю WikiLeaks еще 17 обвинений. Совокупный срок лишения свободы по всем статьям, которые вменили Асссанжу, достиг 175 лет.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило журналисту получил убежище, где он прожил семь лет. В 2019 году Эквадор обвинил основателя WikiLeaks в нарушении норм международной конвенции и лишил его убежища. Тогдашний президент страны Ленин Морено пояснил, что Ассанж превратил посольство в «центр международного шпионажа и кибертерроризма».

В апреле 2019 года британская полиция задержала журналиста. После этого его поместили в тюрьму строгого режима Белмарш. Местный суд одобрил его экстрадицию в США в 2021 году, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.

25 июня 2024 года WikiLeaks сообщила, что Высокий суд Лондона освободил под залог основателя Ассанжа, который с 2019 года находился в лондонской тюрьме Белмарш. Освобождение журналиста в организации назвали «результатом глобальной кампании», в которой участвовали «борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН».