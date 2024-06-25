Высокий суд Лондона освободил под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2019 года находился в лондонской тюрьме Белмарш, говорится в соцсети X организации. Журналист заключил сделку с прокуратурой США.

«Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог, и во второй половине дня он был освобожден в аэропорту Станстед, где сел на самолет и вылетел из Великобритании», — сообщили в WikiLeaks.

Освобождение журналиста в организации назвали «результатом глобальной кампании», в которой участвовали «борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН».

«Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению сделки, которая еще официально не завершена. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», — сказано в сообщении в X.

Представители WikiLeaks отметили, что Ассанж отправился в Австралию, где находятся его супруга и дети.

По информации The Washington Post и CNN, журналист частично признает вину в заговоре с целью получения и раскрытия данных о национальной обороне — по одному пункту обвинения из 18. 26 июня на заседании суда США по запросу прокуратуры Ассанжу могут назначить 62 месяца тюрьмы. В соответствии со сделкой ему зачтут проведенные пять лет в тюрьме Лондона.

Дело Ассанжа

Основанный Ассанжем в 2006 году сайт WikiLeaks специализируется на публикации конфиденциальной информации. В 2010 году на нем были размещенные материалы, связанные с конфликтами в Ираке и Афганистане. Кроме того, WikiLeaks опубликовал засекреченную информацию о том, как Агентство нацбезопасности (АНБ) прослушивало телефонные разговоры лидеров нескольких стран.

После этого в отношении Ассанжа началось расследование по подозрению в нарушении закона США о шпионаже, за который предусматривается наказание вплоть до смертной казни.

Журналиста обвинили в сговоре с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом с целью получения и распространения секретной информации Пентагона. После этого Минюст США предъявил основателю WikiLeaks еще 17 обвинений. Совокупный срок лишения свободы по всем статьям, которые вменили Асссанжу, достиг 175 лет.

В 2012 году журналист получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там следующие семь лет. В 2019 году Эквадор обвинил основателя WikiLeaks в нарушении норм международной конвенции и лишил его убежища. Тогдашний президент страны Ленин Морено пояснил, что Ассанж превратил посольство в «центр международного шпионажа и кибертерроризма».

В апреле 2019 года полиция Великобритании задержала журналиста, с тех пор он находился в тюрьме строгого режима Белмарш.

Суд одобрил его экстрадицию в США в 2021 году, глава МВД Великобритании подписала соответствующий документ в 2022 году. С тех пор Ассанж пытался добиться отмены этого решения. В конце мая 2024 года Reuters писал, что Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks подать апелляцию на решение о его экстрадиции.