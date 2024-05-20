Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о его экстрадиции в США, сообщает Reuters.

По словам адвоката, 52-летний Ассанж не присутствовал на заседании суда лично по состоянию здоровья. В суде находились его жена Стелла Ассанж, а также отец и брат. Около суда собрались десятки сторонников основателя WikiLeaks.

В марте Высокий суд в Лондоне отложил немедленную экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы по 18 обвинениям. Все они, кроме одного, подпадают под действие американского Закона о шпионаже.

На прошлом заседании лондонский суд потребовал от США в трехнедельный срок предоставить «удовлетворительные гарантии» того, что Ассанж сможет опираться на первую поправку к Конституции США о праве на свободу слова, не подвергнется дискриминации из-за австралийского гражданства и не будет приговорен к смертной казни в случае обвинительного приговора.

В апреле посольство США в Великобритании направило соответствующие заверения. Однако суд на заседании 20 мая счел гарантии США неудовлетворительными, передает Reuters. Таким образом, в Великобритании начнется новый раунд судебных разбирательств, Ассанж в это время будет оставаться в лондонской тюрьме Белмарш.

Если бы суд вынес решение в пользу США, Ассанж исчерпал бы все юридические возможности для своей защиты в Великобритании, утверждает «Би-би-си». Теперь у него будет несколько месяцев для подготовки к апелляции.

США обвиняют основателя WikiLeaks в публикации конфиденциальных военных отчетов Пентагона и дипломатических телеграмм. Американская прокуратура настаивает на том, что утечки поставили под угрозу жизни спецагентов. Сторонники Ассанжа считают его героем, разоблачившим правонарушения США и предполагаемые военные преступления.

В 2012 году Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там следующие семь лет. В 2019 году Эквадор обвинил Ассанжа в нарушении норм международной конвенции и лишил его убежища. Тогдашний президент страны Ленин Морено в интервью «Би-би-си» заявил, что основатель WikiLeaks превратил посольство в «центр международного шпионажа и кибертерроризма».

В апреле 2019 года британская полиция задержала Ассанжа, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Суд одобрил его экстрадицию в США в 2021 году, глава МВД Великобритании подписала соответствующий документ в 2022 году. С тех пор Ассанж пытается добиться отмены этого решения.