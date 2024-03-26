Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может обжаловать решение об экстрадиции в США, где ему предъявлено более десяти обвинений в шпионаже, постановил Высокий суд Лондона. Соответствующая информация опубликована на сайте судов и трибуналов Великобритании.

В постановлении суда говорится, что правительство США в течение трех недель должно предоставить гарантии того, что права Ассанжа в случае экстрадиции будут соблюдены, и ему не грозит смертная казнь.

Прокуроры США намерены привлечь 52-летнего Ассанжа к суду по 18 пунктам обвинения, связанным с публикацией WikiLeaks конфиденциальных военных отчетов Пентагона и дипломатических телеграмм. Все эпизоды, кроме одного, подпадают под действие Закона о шпионаже. Американская прокуратура настаивает на том, что утечки поставили под угрозу жизни спецагентов. Сторонники Ассанжа считают его героем, разоблачившим правонарушения США и предполагаемые военные преступления.

Судебные тяжбы Ассанжа в Великобритании начались в 2010 году. Впоследствии он провел семь лет, скрываясь в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был помещен в тюрьму строгого режима за нарушение условий освобождения под залог и с тех пор находится там. В заключении он перенес микроинсульт.

Ассанж против всех: путь основателя WikiLeaks от простого хакера до главного врага американских спецслужб

Суд одобрил его экстрадицию в США в 2021 году, а глава МВД Великобритании подписала соответствующий документ в 2022 году. С тех пор он пытается добиться отмены этого решения. Первая апелляция Ассанжа была отклонена в 2023 году. Защита основателя WikiLeaks обратилась в другую инстанцию, инициировав новое судебное слушание в феврале 2024 года.

Нынешняя победа Ассанжа в суде означает, что по его делу будет проведено полноценное апелляционное слушание, на котором рассмотрят аргументы защиты против экстрадиции. Адвокат Стелла Ассанж, ставшая женой основателя WikiLeaks во время его тюремного заключения, заявила, что это «вопрос жизни и смерти», поскольку, как она уверена, в США ее супруг «не выживет».

The Wall Street Journal недавно писала, что Ассанж может заключить сделку с американским Минюстом, признав вину по одному из смягченных обвинений — о ненадлежащем обращении с секретными документами, — и выйти на свободу. По данным издания, этот сценарий предполагает, что признание вины может быть оформленно дистанционно, без приезда Ассанжа в США.