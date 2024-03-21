Министерство юстиции США может предоставить основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность признать себя виновным по смягченному обвинению, что теоретически позволило бы ему выйти на свободу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Речь идет о возможной переквалификации дела по более легкой статье — о ненадлежащем обращении с секретными документами. По словам источников издания, в последние месяцы представители американского Минюста и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры по поводу того, как может выглядеть сделка о признании вины основателя WikiLeaks.

В случае сделки Ассанж потенциально мог бы признать вину дистанционно, не приезжая в США, пишет WSJ. С учетом тех пяти лет, которые он уже провел в лондонской тюрьме, Ассанж, вероятно, был бы на свободе уже вскоре после заключения сделки, говорится в статье.

Как отмечает газета, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются и могут сойти на нет. Достижение сделки потребует одобрения на самом высоком уровне Минюста. При этом адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что не получал каких-либо указаний на то, что Минюст готов урегулировать дело.

«США продолжают с прежней решимостью добиваться его экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые грозят ему 175 годами тюремного заключения», — говорится в заявлении Поллака (цитата по австралийскому телеканалу ABC).

Представитель Минюста США не стал комментировать WSJ эту информацию.