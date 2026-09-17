В случае возникновения симптомов ОРВИ в отсутствие высокой температуры следует в первую очередь выделить время на восстановление организма и соблюдать постельный режим. Об этом рассказал в разговоре с 360.ru врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

Он отметил, что сохранять лежачее положение рекомендуется при любой разновидности плохого самочувствия, вне зависимости от температуры. Врач посоветовал больным пить достаточное количество жидкости — воды, некрепкого чая или морса.

Водовозов напомнил, что простудные заболевания могут вызывать около 200 вирусов, с различными вариациями, поэтому наличие температуры нельзя назвать обязательным критерием заболевания.

Он также опроверг наличие прямой связи между отсутствием жара и ослаблением иммунитета или способностью вируса обходить защитные механизмы организма. По словам Водовозова, иммунная реакция организма, которая становится причиной повышения температуры, может отличаться при заражении разными инфекциями.

«Некоторые вирусы провоцируют довольно высокий подъем температуры. А некоторые приходят тихонько, скажем так, делают свое дело и довольно быстро самостоятельно исчезают из организма», — пояснил врач.

Так, одним из возможных сценариев может быть и понижение температуры тела до уровня около 35 градусов, добавил эксперт. В связи с этим при оценке серьезности заболевания врач порекомендовал ориентироваться в первую очередь на самочувствие и наличие нестандартных, либо резко усиливающихся симптомов, а не только на показания градусника.

Среди тех проявлений, при которых необходимо обратиться к специалисту, Водовозов назвал увеличившуюся одышку, быстро прогрессирующую слабость, а также сильную головную боль, которую не удается ослабить с помощью обычных обезболивающих средств.