Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о своей отставке после поражения возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Об этом говорится в письме политика спикеру (тальману) шведского парламента Андреасу Норлену, опубликованном в соцсети X.

«Теперь тальман несет ответственность за последующие шаги по формированию правительства. Чтобы эта работа началась немедленно, я прошу освободить меня от обязанностей премьер-министра», — заявил Кристерссон в письме.

После отставки премьер-министра спикер риксдага проводит переговоры со всеми партиями, чтобы предложить кандидата на пост премьер-министра, за которого затем голосуют депутаты парламента.

По предварительным данным избирательной комиссии Швеции, оппозиционный левоцентристский блок из четырех партий ― Социал-демократической рабочей партии (СДРП), Левой партии, Партии зеленых и Партии центра ― получил 49,6% голосов и 176 мест в 349-местном парламенте.

Правоцентристский блок Кристерссона, куда входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, партия Христианских демократов и поддерживающая их крайне правая партия «Шведские демократы», набрал 48,8% и получил 173 места.

Как отмечает The Guardian, между партиями левоцентристского блока, возглавляемого бывшим премьер-министром и лидером СДРП Магдаленой Андерссон, существуют значительные разногласия. Из-за этого переговоры по формированию нового правительства могут затянуться.

Кристерссон «явно надеется, что эти переговоры провалятся», указывает издание. В своем письме об отставке премьер предположил, что оппозиция столкнется со «сложными» условиями для формирования правительства, «поскольку различные заявления партий до дня выборов могут создать препятствия для всех возможных кандидатов в премьер-министры и коалиций».

Ульф Кристерссон возглавлял правительство Швеции с 2022 года. В течение своего срока он руководил вступлением страны в НАТО и проводил курс на ужесточение миграционной политики.

В интервью Politico за два дня до выборов Кристерссон заявил, что приход к власти левоцентристского блока создаст «реальную угрозу» для выполнения Швецией обязательств перед НАТО. Он аргументировал это тем, что две партии блока ранее голосовали против вступления Швеции в альянс.