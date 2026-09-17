Бывший глава АО «Bank RBK» Жомарт Ертаев вышел на свободу в связи с полным отбытием назначенного судом наказания, сообщает издание Власть.kz. По данным Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), в отношении освобожденного установлен административный надзор сроком на шесть лет: он предполагает контроль со стороны органов внутренних дел за поведением бывшего осужденного.

Как отмечает Tengri News, уголовное дело против Ертаева было одним из самых объемных в судебной практике Казахстана: оно включало 46 эпизодов и около 700 томов материалов, а обвинительный акт занял более 3600 страниц. Фигурантами дела проходили 37 человек.

В 2020 году суд признал Ертаева виновным в хищении 144 млрд тенге и приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, средства выводились в том числе через выдачу заведомо невозвратных кредитов под необеспеченные зерновые расписки. Другой фигурант дела, бизнесмен Бахыт Ибрагим, получил 8 лет.

В 2021 году приговор Ертаеву, Ибрагиму и другим осужденным смягчили: апелляционная коллегия сократила срок наказания Ертаеву с 11 до 9 лет. В 2023 году Ибрагим вышел из тюрьмы, а спустя несколько месяцев, по версии следствия, покончил с собой.

В начале сентября 2025 года появилась информация о том, что Ертаев освобожден по амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана. Однако позднее депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил об отмене этого судебного постановления, а депутат Ермурат Бапи заявил, что по протесту Генеральной прокуратуры Ертаев вновь взят под стражу.

Второе дело — о трех банках

В марте 2021 года Ертаев получил еще один приговор — по делу о хищениях в Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийском банке. Как писала газета «Казахстанская правда», общая сумма хищений, фигурировавших в деле, превысила 188 млрд тенге. Суд признал Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и назначил ему 9 лет лишения свободы.

Всего на скамье подсудимых находились шесть человек: экс-банкир Жомарт Ертаев, «зерновой олигарх» Нурлан Тлеубаев, а также Алимжан Тлеубаев, Акан Султанов, Серик Атабай и Оксана Шестакова. Согласно материалам дела, Нурлан Тлеубаев с помощью Ертаева получал кредиты под необеспеченные зерновые расписки, а также был представлен людям, на которых Ертаев мог повлиять. Взамен бизнесмен должен был передать Ертаеву часть полученных средств.

Суд также обязал ряд осужденных выплатить десятки миллиардов тенге в пользу финансовой компании, Qazaq Banki и Евразийского банка.

Задержали Ертаева в Москве в ноябре 2018 года, после того как Генеральная прокуратура Казахстана объявила его в розыск по делу о хищении средств Bank RBK. Российские власти приняли решение о его экстрадиции, после чего он был передан казахстанской стороне.