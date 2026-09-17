Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о посещении курсов русского языка. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает ТАСС.

Соответствующее заявление со стороны армянского премьера прозвучало в ответ на предложение министра труда и благополучия республики Арсена Торосяна сделать обязательным изучение английского языка для всех сотрудников госуправления.

«Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в академии управления хожу на русский язык. Кто-то может изучать японский, испанский, китайский, немецкий», — сказал Пашинян.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в стране на протяжении долгого времени считалось постыдным демонстрировать знания и желание учиться, пишет агентство «Новости-Армения».

«Если ты учишься, значит — не знаешь. Если не знаешь, значит ты невежественный. Быть невежественным стыдно», — сказал премьер-министр.

Подобное положение дел Пашинян связал с распространением криминала, так как, по его словам, раньше правящим элитам было выгодно наличие большого числа необразованных людей, которыми было легче управлять.

Пашинян также назвал обучение способом избавления от фальши в общественной жизни.

«Учиться в первую очередь означает отказаться от фальши, в которой мы все живем: начиная от фальсификации патриотизма и отношений. Чем меньше учатся, тем больше фальши», — выразил мнение премьер-министр.

По словам Пашиняна, заниматься собственным образованием необходимо вне зависимости от возраста и положения.

«Мы в нулевом классе и должны измениться, идти вперед. Кроме образования другого пути нет», — отметил он.

Ранее премьер-министр Армении стал единственным из лидеров стран СНГ, выступившим на расширенном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не на русском языке, произнеся свою речь на армянском. В Кремле такое решение политика расценили как сигнал с целью заявить о суверенности республики.