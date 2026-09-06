В Кремле расценили как «сигнал» выступление премьера Армении Никола Пашиняна на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке на армянском языке. Его целью было заявить о суверенности республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Да, это был сигнал — заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли», — сказал представитель Кремля.

По его словам, решение Пашиняна выступать на армянском языке — это «выбор главы государства», к который Москва уважает.

«Если это настолько важно, если это является главным, то мы также с уважением относимся к этому выбору», — заверил представитель Кремля.

Песков также рассказал, что в ходе выступления Пашиняна был обеспечен его перевод на русский язык.

«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», — рассказал он.

Пашинян стал единственным из лидеров стран-участниц СНГ, который выступил на расширенном саммите ШОС+ не на русском языке. Свою речь он произнес на армянском языке.

На русском языке выступили президенты Киргизии, Таджикистана, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Лидеры других государств, не входящих в СНГ, выступали на национальных языках или на английском.

В рамках саммита ШОС также прошла встреча Пашиняна и президента России Владимира Путина. Российский лидер пригласил армянского премьера в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора республикой между Евросоюзом и ЕАЭС.