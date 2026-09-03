Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри — это торг, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это элемент торга, так пытаются какие-то условия, деньги получить, может быть, заключить какой-нибудь новый договор, мы же платим за базу», — сказал Колесник.

«Слова Пашиняна, что Армения не будет возражать против вывода российской военной базы из Армении — это даже не намек. Это тонкие моменты, это предмет межгосударственных межправительственных отношений», — отметил парламентарий.

Пашинян, по его словам, хочет сидеть на двух стульях, но «это тяжело, нужно балансировать». Разворот Армении от России обернется для Еревана большими потерями, прогнозирует собеседник RTVI.

«Сейчас Армения визы собирается вводить для россиян. В общем, такая политика для Армении обернется большими потерями, товарооборот между странами уже падает», — подчеркнул депутат.

По его словам, «многие армянские диаспоры крайне против всего того, что происходит сейчас между Россией и Арменией, им это крайне невыгодно».

«Все-таки я думаю, что Пашинян ошибается в том, что медленно, но верно рвет отношения с Россией. Это Армении невыгодно ну никак», — подчеркнул Колесник.

Сами армяне против разрыва отношений с Россией, сказал депутат.

«Они против этого, они очень хотят работать, торговать с Россией и зарабатывать на этом. Многих политика не интересует. Люди хотят нормально жить и работать. Это нормальное желание людей. Все-таки не надо политикам в это влезать», — заключил Колесник.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина с Пашиняном на ВЭФ армянский лидер заявил, что вопрос присутствия 102-й российской военной базы на территории Армении не обсуждался. Но, по его словам, «если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не будем возражать». Если российская сторона выразит желание остаться, «мы готовы и это обсудить, но мы никогда не поднимали такой вопрос», добавил Пашинян.

Российская военная база в Гюмри может прекратить работу в Армении хоть завтра, если Ереван больше не заинтересован в ее присутствии, заявил Путин журналистам в Бишкеке в ходе саммита ШОС. По словам российского лидера, «уйдем хоть завтра».

20 августа 2010 года Россия и Армения подписали протокол N5 о продлении сроков действия межгосударственного договора о 102-й российской военной базе в Гюмри до 2044 года.