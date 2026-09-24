Первый архитектор нового бального зала Белого дома Джеймс Маккрери II предупреждал Дональда Трампа о проблемах с эвакуационными выходами и защитой от пожара, после чего покинул проект в октябре 2025 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух знакомых с обсуждениями людей и изученные газетой документы.

По словам собеседников The Washington Post, Маккрери предупреждал, что в предварительном проекте недостаточно путей эвакуации, а пожар на кухне может быстро распространиться в зал этажом выше. Трамп, как утверждают источники газеты, отмахнулся от этих опасений, заявив, что строительные нормы не распространяются на работы в Белом доме.

«Я и есть правила», — сказал президент, по словам собеседников издания.

Белый дом отрицает, что уход архитектора был связан с вопросами безопасности, и утверждает, что проект соответствует применимым нормам.

Документы, изученные The Washington Post, показывают, насколько подробно президент вмешивался в планировку. На одном из эскизов, рассчитанном на 640 гостей, его пометки увеличивали площадь зала за счет служебных коридоров; на других были зачеркнуты две служебные лестницы. По данным газеты, в результате расширения проекта возник и вопрос с числом туалетов: один из ранних вариантов предусматривал лишь семь кабинок в женском туалете при значительно большей предполагаемой вместимости здания.

В записи совещания команды Белого дома от 30 сентября 2025 года, на которую ссылается газета, безопасность людей при пожаре названа серьезным поводом для беспокойства. Обсуждение этих вопросов продолжилось и после ухода Маккрери.

Сам Маккрери не назвал газете причину ухода. В переданном через представителя заявлении он сообщил, что занимался первоначальным проектированием зала, после чего уступил место другой фирме. Белый дом назвал связь его ухода с требованиями безопасности «фактически неверной» и заявил, что эти вопросы решались по мере доработки проекта. Нынешний архитектор Шалом Баранес заверил издание, что комплекс спроектирован в соответствии с применимыми общенациональными строительными нормами.