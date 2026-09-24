Хакерская группировка ShinyHunters передала Reuters массив данных, который, по ее утверждению, был похищен у ФБР. Изучив таблицу, агентство обнаружило в ней не только личные сведения сотрудников, но и указания на их работу в секретных подразделениях.

В таблице около пяти тысяч строк. Она содержит имена, адреса, номера телефонов, даты рождения, номера социального страхования и сведения о контактах на случай чрезвычайной ситуации. Для части людей также указаны места службы и конкретные направления работы. ShinyHunters называет переданный файл лишь небольшой частью данных, которые якобы получила группировка, и заявляет об общем объеме в два-три терабайта.

Агентство отдельно проверило сведения более чем о 22 людях, сопоставив их с кредитными записями и материалами прежних утечек. Для восьми человек информацию о карьере или должности удалось соотнести также с открытыми источниками, включая судебные документы и профессиональные профили.

Именно подробность назначений делает историю серьезнее обычной утечки адресов. Reuters обнаружило в массиве сведения о 14 сотрудниках, чьи функции обозначены как связанные с Китаем, и девяти — с Россией. В других записях упоминаются направления, связанные с Ираном, перехватом данных, скрытыми техническими операциями и работой с агентурными источниками. Агентство не публикует в своем материале имена этих сотрудников.

Бывший сотрудник контрразведки ФБР Эрик О’Нил назвал такие данные «золотой жилой для иностранной разведки»: знание о том, кто занимается конкретной страной или операцией, может помочь установить цели для слежки и давления. Бывший следователь армии США Тревор Хиллигоcс обратил внимание и на контакты родственников в файле.

ФБР заявило, что знает об утверждениях преступной группы относительно компрометации портала для соискателей FBIJobs.gov и возможной утечки персональных данных сотрудников. Причина произошедшего, по словам бюро, пока не установлена; расследование продолжается. Reuters также не удалось выяснить, были ли данные получены из внутренних систем ФБР, как утверждают хакеры, или из другого источника.

ShinyHunters объясняет свои действия желанием заставить ФБР отозвать майское предупреждение о методах группировки. Тогда бюро заявило, что преступники могут преувеличивать объем полученных данных, чтобы оказывать давление на жертв. Пока хакеры утверждают, что не распространяют переданный Reuters образец. Проверить, какими еще файлами они располагают, агентство не смогло.