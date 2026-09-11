Главная угроза для безопасности США — это «волки-одиночки» с радикализированными взглядами, которые могут выражать свои «крайние убеждения» в форме насилия». Об этом специальный агент ФБР в отставке Дженнифер Коффиндаффер рассказала в спецэфире RTVI, посвященном 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

«Если посмотреть на схему ФБР, главная угроза для нашей страны — это волки-одиночки. Это люди, которые становятся радикализированными. У них формируются очень правые или очень левые убеждения, и они выражают их в форме насилия. Этих людей очень трудно остановить. Их очень трудно даже обнаружить», — признала экс-агент.

В качестве примера она привела шутинги (стрельбу) в школах, а также упомянула о еще более раннем событии — взрыве в парке Столетия Олимпийских игр в Атланте во время летней Олимпиады-1996. По словам Дженнифер Коффиндаффер, такие атаки всегда было очень трудно предотвратить.

«Это наша главная забота, потому что просто невозможно вычислить и понять, кто совершит атаку до того, как она произойдет. Как правило, это крайне сложно», — заключила собеседница RTVI.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-летию трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в эфире и на YouTube RTVI.