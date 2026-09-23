Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала об обстоятельствах гибели сына. По ее словам, он упал с лестницы в отеле в Якутии, повредил голову и умер во время операции.

О трагедии Антонине Петровне сообщил по телефону продюсер. Сначала она не поверила и решила, что ей звонят мошенники.

«Он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Кошмар какой. Вызывали скорую, тут же в больницу, но спасти не смогли», — рассказала она Пятому каналу.

В разговоре с Super.ru мать критика уточнила, что Соседов умер вовремя операции. По ее словам, раньше сын не жаловался на здоровье.

Соседов улетел из Москвы в ночь на 21 сентября. Он добрался самолетом до Благовещенска, а оттуда — до Нерюнгри, где должен был работать в жюри конкурса. Антонина Петровна рассказала, что просила сына не ехать так далеко.

«Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь. Ну работа, есть работа», — вспомнила она.

Соседов никогда не был женат и жил вместе с матерью.

«Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно», — сказала Антонина Петровна.

Тело Соседова пока не доставили в Москву.

Сергей Соседов умер 23 сентября, ему было 58 лет. Собеседник РИА Новости в окружении критика назвал причиной смерти несчастный случай. Продюсер Сергей Дворцов и коллеги критика, опрошенные Mash, связывают смерть с оторвавшимся тромбом.

О смерти Соседова в соцсетях написал телеведущий Вадим Такменёв. По его словам, новый сезон шоу «ВИА Суперстар!» с участием критика выйдет в память о нем.