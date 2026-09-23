Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Об этом вечером 23 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на его окружение.

Соседов находился на гастролях в Нерюнгри в Якутии, где 25 сентября должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина ДВ 2026».

Версии о причинах смерти расходятся. Собеседник РИА Новости в окружении критика назвал случившееся несчастным случаем и опроверг сообщения Telegram-каналов о тромбе и плохом самочувствии.

«Все было хорошо. Он ни на что не жаловался. Это несчастный случай, он поскользнулся на лестнице», — рассказал он агентству.

По данным telegram-канала Mash, Соседов шел на завтрак, упал с лестницы и ударился головой. Якобы он скончался от полученных травм. Позже канал со ссылкой на коллег критика сообщил, что причиной падения стал оторвавшийся тромб. По их словам, неделю назад Соседов жаловался близким на плохое самочувствие, а тромбоз мог развиться после долгого перелета в Якутию. Собеседники Mash также рассказали, что у критика были давние проблемы с сердцем.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с РЕН ТВ тоже назвал предварительной причиной смерти тромб. По его словам, Соседову стало плохо после съемок.

«Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи скорой не спасли», — сказал Дворцов.

О смерти Соседова в соцсетях написал телеведущий Вадим Такменев, с которым критик работал в проекте «Суперстар!».

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды», — написал он.

Такменев добавил, что новый сезон шоу «ВИА Суперстар!» выйдет в память о Соседове.

Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с другими изданиями как музыкальный обозреватель.

Всероссийскую известность ему принесла программа «Акулы пера» конца 1990-х — начала 2000-х годов: Соседов выделялся в ней резкими и эпатажными оценками артистов. Позже он входил в жюри украинского шоу «X-Фактор» и российских проектов «Ты — суперстар!» и «Суперстар! Возвращение» — в последнем с 2020 года был постоянным членом судейской коллегии. На НТВ Соседов вел программу «За гранью».

Критик также преподавал и выступал экспертом по российской и зарубежной музыке. Съемки последнего сезона шоу «ВИА Суперстар!» с его участием завершились незадолго до его смерти.