Американская компания OpenAI бесплатно предоставит Украине систему киберзащиты Daybreak на основе искусственного интеллекта, сообщает Би-би-си. Она должна помочь защитить от кибератак гражданскую инфраструктуру, включая больницы и электростанции.

Daybreak быстро находит уязвимости в цифровых системах и помогает их устранять. По соглашению Киев также получит доступ к продвинутой модели GPT 5.6 Sol — конкуренту моделей Mythos и Fable от Anthropic.

По данным национальной команды реагирования на киберинциденты CERT-UA, в 2025 году на Украине зафиксировали почти 6 тыс. кибератак.

О сделке OpenAI объявила на фоне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где тема ИИ стала одной из главных. Возможности новейших моделей в кибербезопасности годятся как для защиты, так и для атак, поэтому Anthropic жестко ограничила доступ к своим системам, а OpenAI открыла самые продвинутые киберинструменты ряду европейских компаний и британских банков, пишет Би-би-си.

Как утверждается в статье, ИИ-технологии «все чаще применяются в ходе российско-украинского конфликта». В отчете Anthropic, опубликованном в начале сентября, говорилось, что небольшая группа российских разработчиков, предположительно фрилансеров, могла использовать Claude для создания программного обеспечения для роя дронов-камикадзе. Для доступа к сервису, говорится в документе, они обходили географическую блокировку, в том числе с помощью VPN.

В России отвергают обвинения с Запада в кибератаках, считая их бездоказательными.

«Считаем в высшей степени лицемерными нескончаемые попытки изобразить Россию чуть ли не главной угрозой в цифровой сфере, притом что на деле все обстоит ровно наоборот», — заявила в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что с начала 2022 года российская информационная инфраструктура «подвергается беспрецедентному количеству компьютерных атак», прежде всего со стороны Украины.