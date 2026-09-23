США пригласили Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре во Флориде. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. <…> Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», — сказал Рубио.

По его словам, саммит даст российскому лидеру возможность пообщаться не только с американским президентом, но и с другими мировыми лидерами.

«Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны или с кем могут возникнуть трудности. Поэтому мы и пригласили президента Путина», — цитирует главу Госдепа Stern. Он также допустил, что на полях саммита Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Саммит пройдет 14—15 декабря в гольф-клубе главы Белого дома в Дорале под Майами. В этом году США председательствуют в «Большой двадцатке». Лично Путин и Трамп последний раз встречались 15 августа 2025 года на Аляске.

Официальной реакции Кремля на приглашение пока не было. Ранее Москва заявляла, что Россия примет участие в саммите на высоком уровне, однако поедет ли Путин, неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл невозможной встречу Путина и Владимира Зеленского в Майами и предлагал украинскому лидеру приехать в Москву.

О том, что Путина приглашают в Майами, Рубио рассказал после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые продлились около 50 минут. По данным Госдепартамента, стороны обсудили конфликт на Украине и двусторонние отношения. Оценивать эти контакты для прессы госсекретарь отказался, но подчеркнул, что Вашингтон открыт к диалогу с Москвой.

«С момента вступления президента в должность они разговаривали минимум десяток раз. Так что да, мы по-прежнему открыты к взаимодействию», — сказал он. Риск расширения конфликта, по его словам, США обсуждают «с нужными людьми, на нужном уровне».

«Я думаю, обе стороны выражали интерес в каком-то ограниченном режиме прекращения огня, включая сферу энергетики и поставок зерна», — заявил Рубио журналистам. Такая мера, по его оценке, конфликт не остановит, но смягчит некоторые глобальные проблемы. Договориться о прекращении ударов по энергообъектам будет непросто, признал госсекретарь, однако США, по его словам, готовы помочь. «Мы пытаемся сыграть наилучшую роль, которую можем», — добавил он.

15 сентября Песков назвал предложение Трампа об энергетическом перемирии хорошей инициативой, но отметил, что Украина продолжает атаковать российские энергообъекты. 22 сентября Трамп обсудил эту тему с Зеленским. Украинский президент заявил, что Киев готов отказаться от таких ударов, если Россия сделает то же самое. Передать это предложение Москве, по его словам, должны американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Отдельно глава Госдепа прокомментировал закон о санкциях против России, который Трамп подписал 19 сентября. «Этот закон дает президенту возможность вводить пошлины. Это хорошо. При этом там содержатся оговорки, связанные с нашей нацбезопасностью. Это означает, что президент может применять эти меры так, как ему потребуется», — пояснил Рубио.

Одобренный ранее Палатой представителей законопроект предусматривал масштабные санкции и пошлины до 100% для стран, покупающих российские нефть и газ. Песков назвал такие действия недружественными и предупредил, что они негативно скажутся на урегулировании конфликта Москвы и Киева.